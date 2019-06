Congres extraordinar la PSD. Dăncilă: Cetățenii nu mai vor război, nu mai vor să schimbăm guvern după guvern

Eugen Teodorovici s-a răzgândit și s-a reînscris în cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD.

Cele mai importante momente și declarații de la Congresul PSD:

13.35 – Vorbește din nou Viorica Dăncilă, în calitate de candidat la președinția PSD:

PSD se află într-un moment dificil

Avem în fața noastră trei rânduri de alegeri. Sunt provocări din care trebuie să ieșim victorioși. Cum vom face acest lucru, prin vorbe sau prin fapte?

Prin discursuri frumoase, dar lipsite de fundament real, sau prin ce facem pentru PSD și pentru români?

În 23 de ani de când sunt membru PSD am pornit de la lipit afișe, consilier local, județean, europarlamentar, premier

Știu cât de important e să nuoști partidul, să ții legătura cu oamenii, să îi asculți pe oameni, faptul că prioritățile lor sunt mai importante decât ale noastre

PSD nu mai are voie să piardă, trebuie să meargă spre victorie, să-și țină promisiunile

Trebuie să ne întoarcem la rădăcinile noastre, la prioritățile românilor, să vedem de ce cetățenii nu mai cred în noi

Cetățenii nu mai vor război, nu mai vor să schimbănm guvern după guvern

Vor să vadă echilibru și decizii ferme la PSD, să vadă oameni care au puterea să pună în practică promisiunile

Suntem la o răscruce

Putem să mergem pe experință, certitudine sau șovpitor doar cu speranța

Cred că PSD nu-și permite experiențe noi

Trebuie să fim împreună, să avem dialog

Nu cred că a fi demn în Europa însemnă să izolezi România. România are nevoie de deschidere, să-și deschidă porțile spre partenerii internaționale. PSD trebuie să-și deschidă porțile spre cei care vor să contribuie la bunăstarea României (Aplauze puternice)

Cred că e începutul unui nou capitol. Dumnezeu să ne ajute!

13.11 – Vorbește Liviu Pleșoianu, al patrulea candidat la șefia partidului:

Am fost tentat inițial să vin la cămașă albă ca la marele miting împotriva abuzurilor. Dar am decis să vin în cămașă neagră ca să vă povestesc un film horror

Tema e simplă: dintr-o dată toți oamenii tac, nimeni nu mai scoate nici un sunet, colegii nu mai vorbesc între ei

Oamenii din aceeași casă nu mai vorbesc între ei. Care e motivul? La fiecare zgomot produs, apar niște monștri răi și îi mânâncă pe oameni. Cum se temrină filmul? Natura umană face ca cei care tac să se împiedice de un obiect și să producă un zgomot. Și vin monștrii cei răi

Dar filmul are un final bun. O parte dintre oameni, nu mulți, își asumă să vorbească și să găsească punctele vulnerabile ale monștrilor

Aud de câteva săptămâni refren perdant: Să fim uniți întru tăcere!

(Pleșoianu îl menționează pe Liviu Dragnea, sala aplaudă puternic)

Azi stau în picioare în fața dvs, aleg să nu tac

Sentința de condamnare a lui Dragnea nu a fost întâmplător fixată la o zi după alegeri (apaluze din sală). Faptul că a fost fixată atunci înseamnă miză electorală și trofeu electoral

Darius Vâlcov a primit control judiciar în primă fază, e urmărit penal acum, pentru că și-a permis să publice pe Facebook protocolul secret dintre SRI și Parchetul General

Cei care au semnat protocoalele sunt bine mersi. Vâlcov, deși CCR a zis că protocoalele sunt neconstituțioanle, e urmărit de acel sistem nenorocit

Mie îmi e foarte clar că statul paralel există (aplauze)

În 2012 eram un cetățean care credea în dreptate până la capăt, mergeam pe 40 de grade să îl suspend pe Băsescu

Ponta și-a permis să spună în 2019 că l-a sunat Barrosso să-i spună că ”așa nu se poate” (ref la suspendarea lui Traian Băsescu – n. red.)

Nu o să tac

Oamenii care ne votează nu tac

Oamenii care ne susțin au fost înjurați, batjocoriți, agresați, dar ei nu au tăcut

Nu am de gând să le întorc spatele, pentru că vin din rândul lor

Dacă monștrii ăia răi vor veni la doamna Dăncilă, la Oprișan, la Firea, o să vorbesc! Nu e normal să tăcem. E o tăcere a morții, nu a vieții

Pleșoianu dă pilde cu Baiazid, cu Mircea cel Bătrân, cu americanii care vor gazele din Marea Neagră – sala aplaudă frenetic

Am tolerat mult prea mult timp, unii au și pactizat cu asta – s-a ajuns ca o procuroare dintr-o specie incertă să târască pe jos un copil

Faptul că am asistat la acest moment oribil ar trebui să ne trezească, indiferent de ce partid avem (Aplauze puternice).

Să ne trezim pentru că mai devreme sau mai târziu s-ar putea să ajungă și la copiii noștri

Aud de dimineață până seară de progresism. E în regulă să tăcem. Anul ăsta a fost un moment oribil la Eurovision. Concurenta noastră are voce de înger, cineva, o mână nevăzută a pus în juriu două persoane care au descalificat-o. Știți ce au făcut ulterior cele două persoane? S-a lăudat cu ce au făcut pentru că Laura Bretan a votat la referendumul pentru familie

Să dăm 2% pentru armată? Foarte bine. dar nu dăm 2% pentru dezînfometare, să nu mai moară copiii de foame? Cred că acești copii sunt mai importanți decât armele

Vă rog să votați ca să triumfe adevărul curajul – nu frica, să triumfe vorba liberă a omului liber, nu tăcerea vinovată, să triumfe dreptatea, România!

Nu votați azi pentru Pleșoianu, Șerban, Dăncilă, Andronescu, votați pentru România, oameni liberi! Fie să fim.

(Aplauze foarte puternice, cele mai puternice dintre toți cei patru candidați la președinția PSD)

13.03 – Vorbește Șerban Nicolae, și el camndidat la președinția PSD:

Nu sunt alegeri obșnuite, e vot prin delegați. Alegerile de azi privesc următorii 5 ani ai PSD. Ne croim azi un drum de unitate, solidaritate cu fruntea sus. Peste câteva luni avem și prezidențiale. Votul de azi e poate cel mai important din ultimii ani (Aplauze)

Eu nu vin cu măsuri scrise, e totul în sufletul meu de foarte mult timp. Prea mult am acceptat etichete, insulte, răutatea și trădarea lor. Trebuie să stăm cu fruntea sus Oamenii de stânga sunt oameni care nu acceptă abuzuri, care își fac datoria de țară. Sunt mândru când discut cu pensionarii

Am parcurs drumul și la organizația de tineret. Dorim demnitate, nu cerem altceva. Suntem aici și cerem respect, loialitate (Pauză de hidratare)

Urmează un nou centenar: în 1919, armata română elibera Ungaria de pericolul bolșevismului. În 1920 vom celebra Tratatul de la Trianon. Ne gândim serios dacă în 100 de ani de acum înainte generațiile de atunci vor celebra sau comemora un nou centenar

Știu sigur că simțiți ca mine! Așa să ne ajute Dumnezeu!

(Șerban Nicolae a primit aplauze puternice la finalul discursului)

12:51 – Vorbește Ecaterina Andronescu, candidat pentru funcția de președinte PSD:

După o guvernare în care rezultatele au fost neașteptat de pozitive, am pierdut alegerile europarlamentare. Cu ce i-am dezamăgit pe oameni?

Împreună trebuie să ne punem aceste întrebări. Avem potențialul să îndreptăm greșelile

Mereu am fost respectuoși față de valorile sociale

Am pierdut o bătălie, dar cred că nu am pierdut războiul

De ce am pierdut? Nu am știut să stopăm știrile false

Nu am știut să folosim tehnologia astfel ca lucrurile bune pe care le-am făcut să ajungă la toți oamenii

Unde e infrastructura de comunicare a PSD? De ce nu am știut să construim această infrastructură?

Voturile din 2016 ne-au permis ca programul de guvernare sa devina proiect de țară. Avem obligația să ducem la bun sfârșit programul de guvernare

Da, trebuie să facem autostrăzi. La 100 de ani de la Marea Unire, avem obligația să legăm provinciile istorice

Alegerile din acest an au ca specific faptul că se desfășoară în secolul 21, un secol al tehnologiei

Trebuie să ne dezvoltăm infrastructura tehnologică cu care să discutăm în timp real cu publicul

Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe în mare măsură

Trebuie să aducem în departamentele noastre oameni care au ce spune, tineri corporatiști

12.50 – Zeci de delegați au ieșit din sală pe hol imediat după terminarea discursului Vioricăi Dăncilă

12:13: Vorbește Viorica Dăncilă:

Vă în această sală mii de oameni dedicați

Salut prezența numeroasă a ziariștilor și analiștilor, a medicilor, profesorilor, agricultorilor, revoluționarilor, IT-iștilor, diplomaților la acest congres

Social democrația înseamnă grija față de oameni, prosperitate pentru cât mai mulți, solidaritate pentru cei vulnerabili

Avem o bază solidă, istoria ultimilor 30 de ani ne arată că PSD a avut guvernările cu cele mai bune rezultate pentru români (Câteva aplauze firave)

De fiecare dată am fost nevoiți să eliminăm nedreptățile făcute de alții

E PSD soluția cea mai bună pentru guvernare? Răspunsul e cu sigranță da! (Aplauze răzlețe)

Dragi colegi, sunt mândră că sunt social democrată și onorată că m-ați învestiti cu guvernarea

Voi prezenta câteva rezultate ale guvernării și viziunea noastră pentru viitor

Am readus România între statele europene cu cea mai mare creștere economică. E răspunsul ferm dat adversarilor noștri politici și tuturor celor care au criticat programul nostru de guvernare. Cel mai important e că această creștere economică se reflectă în nivelul de trai al Românilor

Trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor

Drumuri mai bune, acces la servicii de sănătate, canalizare, apă curentă

Avem nevoie de investiții în satele, orașele și comunele României

Obiectivul nostru principal, să aducem mai mulți români în clasa de mijloc, are nevoie de mai multe investiții

Domnilor și doamnelor primari, am luat decizia bună, mergem în direcția corectă

La Autostrada București – Brașov, contractul PPP se afă în faza finalizării

Am micșorat TVA, am eliminat 102 taxe

Am stimulat sctorul construcțiilor și am redus taxele pe muncă

Românii nu au timp să aștepte

Românii ne spun că nu am făcut suficiente investiții în autostrăzi, așa e, trebuie mai multe

Oamenii vor o autostradă terminată de la un cap la altul și au dreptate. Ca premier, mă angajaez să fac o autostradă cap-coadă

Nu vom mai tolera nici un fel de întârziere, nici de la autorități, nici de la constructori. Fiecare proiect va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa subordonare a premierului. Cine nu respectă termenele, pleacă acasă fără excepție

Românii au nevoie de spitale noi, condiții mai bune în spitale. Ne-am asumat să construim noi spitale regionale. Am făcut pași importanți pentru spitalul Iași. Cererea de finanțare va fi transmisă în această toamnă Comisiei Europene

Suntem în discuții avansate pentru construirea Spitalului regional Constanța în parteneriat cu guvernul Turciei

Guvernăm pentru generația de azi, dar și pentru generațiile viitoare. Educația e un domeniu prioritar

Vom pune în aplicare canlendarul majorării pensiilor de la 1 septembrie: majorarea pensiei minime și majorarea punctului de pensie (Aplauze firave)

(Sala e ușor apatică, mulți delegați sunt pe holuri)

Trebuie să reluăm dialogul ce cetățenii, să îi ascultăm. Am primit un semnal puternic la europarlamentare și vom ține cont de el

E clar că soluțiile pentru asigurarea dreptului la vot trebuie adoptate rapid, chiar dacă unii, în lipsă de soluții, apelează la tactici electorale

Susțin fără rezerve votul prelungit pe mai multe zile în diaspora, suplimentarea secțiilor de vot în diaspora, extinderea votului prin corespondență

Vă mărturisesc că nu am prea mult așteptări de la președintele Iohannis să vină cu soluții

Am încredere că nu ne vom mai lăsa atrași în teme false, mă refer la tema justiției

O discuție despre abuzuri și nereguli în justiție era necesare. Practicile protocoalelor nu își au locul și trebuie combătute. Vreau însă ca lupta cu abuzurile să nu mai fie percpeută ca o luptă pentru politicieni. Vreau să ducem o luptă pentru a-i apăra pe cetățenii obișnuiți în fața abuzurilor

Nu poate exista stat de drept fără respectarea drepturilor omului (Câteva aplauze răzlețe)

Nu trebuie să mai dăm impresia că vrem să schimbăm legile pentru interese ascunse. Așa am părut. Așa a apărut o ruptură cu oamenii

Guvernul nu va emite nici o OUG în legătură cu funcționarea sistemului judiciar. Orice modificare trebuie să se facă prin dezbatere intensă

Susțin relansarea dialogului cu partenerii noștri europeni. Trebuie să consolidăm dialogul cu partenerii transatlantici. Trebuie să avem parteneri, nu adversari în lupta împotriva abuzurilor

Toate istoriile importante ale umanității au în centrul lor fie un conflict, fie o călătorie. Oponenții noștri aleg conflictul, eu vă propun călătoria, care are ca destinație o Românie puternică

1. PSD face o politică pentru oameni, nu împotriva oponenților – asta trebuie să explice fiecare lider. Cetățenii nu vor politicieni care se luptă între ei, ci oameni politici care le apără viitorul

2. Suntem cel mai pro-european partid din Romania

Democrația internă nu se negociază. Trebuie să fim ghidați de dialog și transparență. Intoleranța de orice fel descalifică politicienii. Maturitatea ne obligă să nu intrăm în această capcană

Nu mai facem politică din limuzină sau aeroport

Lucrăm pentru o societate în care nimeni nu e lăsat în urmă, asta e social-democrație

Vrem o Românie care contează, nu suntem o țară de mâna a doua sau una neputincioasă în relația cu partenerii noștri europeni

Ne dorim o Europă socială, deschisă

Programul politic pe care-l propun se numește ”România la puterea 10”

11.53 – Vorbește Călin Popescu Tăriceanu:

Prieteni, am trecut împreună prin toate, nu ne-au îmbătat nici victoriile, nu ne-au doborât nici înfrângerile

Nu ne-am luptat doar cu opoziția, ci și cu structuri oculte

Serviciile secrete patroneaza ONG-uri Rezist

In spatele acestei perdele de zgomote sunt scosi din palarie inși de mucava impuși drept salvatori ai nației

Toni Greblă și Cristian David au fost achitați după ce au fost târâți în mizerie

Augustin Zegrean a declarat halucinant că Toni Greblă a fost executat de DNA pentru că sistemul a vrut să arate CCR că nu e de capul ei

Presa trebuie eliberată de influențele subterane, trebuie să dispară culoarele din justiție

Unii procurori afectează profesia prin metodele folosite. Avem datoria să scoatem din justiție cuvântul ”paradeală”

Mă întrebam dacă nu cumva motivul înfrângerii în fața Germaniei a fost complexul de inferioritate. Trebuie să învățăm să ne dezbărăm de acest complex. România a fost de la înființarea sa o țară europeană

Vă chem să trimitem la Cotroceni un președinte al tuturor românilor, sensibil la nevoile celor mulți, defavorizați de soartă, nu un președinte al unor găști

Sunt vremuri complicate la frontierele noastre, trebuie să fim uniți ca să trecem de ele

Nu ne mai permitem un om care sacrifică tot doar pentru realegere. E timpul pentur un președinte care să ne unească, nu să ne dezbine

Sunt azi în fața dvs pentru a vă propune un pact de stabilitate economică a Românie, un acord bazat pe o coaliție care să guverneze România până în 2024

Vreau ca acest acord să ducă la Cotroceni un președinte echilibrat, dedicat țării noastre, dedicat realizării marilor proiecte naționale

11:52 – Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a afirmat că, deşi se simte o tensiune mare, nu va fi o luptă în PSD, ci o competiţie deschisă, menţionând că trebuie lăsate orgoliile la o parte pentru încredere şi solidaritate.

„Congresul PSD e cel mai important eveniment politic al PSD. În acest for se iau deciziile majore care trebuie respectate de PSD. Se simte, într-adevăr, o tensiune mare, ceea ce înseamnă că vom avea o competiţie vie, democratică. Faptul că sunt polemici înseamnă că PSD e un partid viu, deschis. (…) Vă asigur că nu va fi o luptă astăzi, ci va fi o competiţie deschisă, onestă, o competiţie în care toţi candidaţii vor pleca de la aceleaşi şanse. Indiferent cine va câştiga şi cine va pierde vor fi cu toţii echipa PSD”, a afirmat Fifor.

El a spus că PSD este singurul din România care a propus un program tuturor cetăţenilor români.

„Este foarte important ca acesta să fie momentul în care să lăsăm tensiunile pentru dezbateri, iar dezbaterile să ducă la idei. Trebuie să lăsăm orgoliile la o parte şi să arătăm încredere, solidaritate, încredere pentru România şi pentru români. Este un mare interes pentru competiţie, dar trebuie să nu scăpăm din vedere că la acest congres vor fi şi alte momente importante pentru partidul nostru şi pentru cetăţenii României”, a afirmat Fifor.

11:50 – Congresul extraordinar al PSD a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificarea statutului partidului: preşedintele partidului este ales de congres, potrivit legii, congresul desemnează candidatul susţinut de PSD la funcţia de preşedinte al României, preşedintele PSD este ales sau revocat, prin vot secret, de către congresul PSD.

11.45 – Șeful comisiei de validare anunță că la congres participă ”3961 de delegați care reprezintă toate categoriile socio-profesionale”

11:40 – Liderul PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a anunțat candidatura lui Eugen Teodorovici pentru funcția de președinte executiv. Sala a aprobat în unanimitate

11:33 – Mihai Fifor îi anunță pe invitați: Tăriceanu, Pop (PER) și Aurelian Pavelescu (PNȚCD). Aplauze puternice pentru PNȚCD

11:30 – Moment artistic cu un copil îmbrăcat în costum popular care a cântat imnul României și un cântec de jale numit ”Nu plânge Românie”. Aplauze prelungite dupa imn

11:25 – Viorica Dăncilă a urcat pe scenă pe aceeași melodie. Sala urmărește cu curiozitate scena, dar nu există aplauze sau emoție

11:20 – Intră în sală candidații pe melodia ”Stand Up for the Champions” a britanicilor de la Right Said Fred. Atmosferă de concert rock cu proiecții video, muzică la maximum și scenografie ca la carte. Nici o vibrație din partea sălii pline

11:05 – Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, candidat pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, a declarat că dezbaterile de la Congres îi vor aduce în funcţii pe cei mai buni, iar partidul „nu trebuie să se reinventeze, ci să se regăsească”.

„Din punctul meu de vedere, oricare dintre colegii care va fi ales este bun pentru funcţia respectivă. Sunt foarte convins că aceste dezbateri vor aduce în funcţii cei mai buni dintre noi în acest moment pentru partid”, a spus Daniel Florea.

El a adăugat că PSD trebuie să dea dovadă de unitate.

„Nu contează câţi candidaţi sunt, contează ceea ce va reieşi din dezbateri şi din discuţii. După părerea mea, cu cât mai mulţi, cu atât mai bine. Cred însă că trebuie neapărat să dăm dovadă de unitate şi să arătăm că partidul nostru nu trebuie să se reinventeze, partidul nostru trebuie să se regăsească. Acesta este crezul meu şi îl demonstrez în fiecare zi alături de organizaţia pe care o reprezint şi care este cea mai puternică din Bucureşti, că şi proeuropenismul, şi justiţia independentă reală, şi drepturile şi libertăţile oamenilor trebuie apărate zi de zi de către un partid care această menire o are”, a menţionat Florea.

11:00 – La congresul PSD participă, în calitate de invitat, și președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu

10:55 – Marius Dunca, președintele PSD Brașov: „Până nu vedem delegaţii că pleacă de la congres şi clar care este rezultatul, pot apărea surprize. Pot să mai apară, poate, candidaţi, pentru că statutul nu te împiedică să candidezi în timpul congresului. A existat o procedură, trebuiau depuse dosarele, validate în Comitetul Executiv, dar, întotdeauna se poate. Ne putem aştepta la surprize. Cum şi azi noapte Eugen (Teodorovici – n.r.) s-a retras şi a revenit (…) pentru a candida la funcţia de preşedinte executiv. Înseamnă că are susţinere dacă a revenit şi colegii mei şi-au dorit” (detalii aici).

10:48 – Codrin Ștefănescu a declarat că el crede că vor fi surprize la congresul de azi. ”Cred că vor fi surprize la acest congres. Fiecare delegat va vota aşa cum îl îndeamnă conştiinţa (…). Sper ca astăzi toată lumea să aibă curaj”, a declarat Ștefănescu, candidat la funcția de secretar general al partidului, de unde a fost demis de Viorica Dăncilă imediat după încarcerarea lui Liviu Dragnea. ”Nu uităm de colegii noștri aflați la ananghie. Trebuie să luptăm pentru cei care au căzut la datorie”, a mai spus, cu subînțeles, Ștefănescu.

10:35 – Marcel Ciolacu întrebat de jurnalişti dacă cei care candidează sunt cei mai buni candidaţi ai PSD: „Nu, sunt cei care au dorit să candideze, în primul rând. Sunt toţi foarte buni”.

10:30 – Liviu Pleșoianu, candidat la șefia PSD, a lansat un atac la adresa Vioricăi Dăncilă la sosirea la congres. ”PSD și-a pierdut independeța. E dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are Viorica Dăncilă”, a spus el (detalii aici).

10:24 – Ecaterina Andronescu, unul dintre contracandidații Vioricăi Dăncilă la președinția PSD, a declarat la sosirea la Congres că șefa guvernului este favorizată de votul într-un singur tur. ”Ne batem până la capăt”, a spus Andronescu.

10:15 – Viorica Dăncilă a ajuns, împreună cu Mihai Fifor și Eugen Teodorovici, la Sala Palatului, acolo unde are loc congresul extraordinar al PSD. Ea a spus că, dacă va fi aleasă în fruntea partidului, va fi un om echilibrat și ferm. ”Cred că nu numai un om este important, ci este importantă echipa. trebuie să dăm dovadă de democrație în partid și deciziile să nu fie luate în grupuri restrânse, ci în forurile statutare.

10:05 – Televiziunile de știri anunță că Eugen Teodorovici s-ar fi răzgândit și a reintrat în cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD. El anunțase vineri, în CEX, că își retrage candidatura

………..

Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat vineri candidaturile la funcţiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut.

„Am stabilit modul de desfăşurare a congresului, modificările pe care le vom face în statut şi am validat candidaturile pe cele trei funcţii care vor fi votate mâine în cadrul congresului”, a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, la finalul CExN.

Dăncilă a spus că pentru funcţia de preşedinte al PSD sunt înscrise patru persoane, iar toate cele patru candidaturi au fost validate de Comitetul Executiv Naţional. Ea a menţionat că pentru funcţia de preşedinte al PSD au mai fost două candidaturi, dar care nu îndeplinesc condiţiile şi nu au fost supuse votului în CExN.

Cei patru candidaţi pentru funcţia de preşedinte al PSD sunt: Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu. Candidaturile lui Ilie Rotaru şi Cătălin Stochiţă nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate.

La funcţia de preşedinte executiv s-au înscris iniţial patru social-democraţi. Vineri, Eugen Teodorovici şi-a retras candidatura, în cursă rămânând Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota.

Pentru funcţia de secretar general au rămas în competiţie Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar şi Felix Stroe, după ce Marius Dunca s-a retras.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, la congres vor fi alegeri într-un singur tur.

Congresul extraordinar al PSD are loc la Sala Palatului şi începe la ora 11,00.

Tag-uri:

loading...