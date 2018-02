Orban: Aştept ca ÎCCJ să consfinţească faptul că nu am săvârşit nicio infracţiune

"Astăzi este ultimul termen, se susţin pledoariile finale, se pun concluziile (...). Mă duc, exact cum am participat în fiecare fază a procedurilor juridice atât la DNA, cât şi la instanţa de fond, cât şi la instanţa de recurs. Aştept să mi se facă dreptate. Aştept ca instanţa să judece exact după fapte, după lege şi să dea acea decizie care mi se pare normală şi care să consfinţească faptul că eu nu am săvârşit nicio infracţiune", a spus Orban, la Parlament.



El a subliniat că nu este adeptul "telejustiţiei".



"Faptul că am spus că nu văd niciun temei de revocare a procurorului şef al DNA nu înseamnă că eu sunt de acord ca anumiţi procurori să comită abuzuri, dimpotrivă. Atunci când au apărut astfel de cazuri am spus că este în interesul DNA şi în interesul percepţiei generale a activităţii DNA ca procurorii care în mod evident au săvârşit abuzuri să dispară din instituţie. (...) În privinţa cazului meu, pot să vă spun că procurorul care mi-a întocmit dosarul nu mai este în DNA. Domnul Negulescu este scos din magistratură. Acum sunt tot felul de ciorbe reîncălzite care se servesc seară de seară pe anumite canale media. (...) Aici există Constituţie şi lege, există CSM, Inspecţie Judiciară. Am auzit că Inspecţia Judiciară a efectuat cercetări în ceea ce priveşte activitatea DNA, deciziile se iau efectiv în baza acestei entităţi. Nu sunt adeptul telejustiţiei. (...) Vlad Cosma, în loc să apeleze la telejustiţie şi să îl reîncălzească pe domnul Negulescu, care nu mai este în magistratură, ar trebui să se ducă să se apere în faţa instanţei", a spus Ludovic Orban.



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dezbate, luni, ultimul termen în dosarul în care preşedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.

loading...