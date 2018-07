Orban, despre întâlnirea lui Blaga din Modrogan: Sediul este deschis pentru întrunirea membrilor PNL

"Sediul PNL este deschis pentru intrunirea membrilor PNL, indiferent cine sunt membrii partidului. (...) Sunt convins ca sunt simple speculatii de presa. La ora actuala PNL este coerent, extrem de ferm in actiunea de opozitie fata de majoritatea guvernamentala si extrem de bine ancorat astazi in procesul de constructie al unei alternative credibile la modul in care este guvernata Romania astazi.



Sa lasam timpul sa arate ca toate speculatiile care au aparut de o luna jumatate privitoare la eventuale framantari si dispute care exista in partid sunt inventii care nu au niciun fel de legatura cu realitatea", a afirmat liderul PNL, Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al partidului.



Acesta a adaugat ca fostul co-presedinte al PNL, Vasile Blaga, este in relatii foarte bune cu restul colegilor si se implica in lucrurile care se intampla in formatiune.



Intrebat daca este deschis ideii organizarii unui Congres, Orban a raspuns: "Un Congres se organizeaza cand este necesar. PNL a avut un congres in urma cu un an. La acest Congres s-au adoptat o motiune care reprezinta programul politic, obiectivele PNL (...), s-a ales o conducere fara drept de apel, iar de la congres pana astazi PNL este partidul care a crescut cel mai mult, care si-a construit o identitate din ce in ce mai evidenta, si-a indeplinit misiunea de principal partid de opozitie, ca atare nu vad absolut niciun motiv serios pentru a pune la indoiala eficacitatea si mai ales angajamentul actualei conduceri in indeplinirea mandatului care i-a fost acordat la Congres".



Senatorul PNL Viorel Badea a declarat ca Vasile Blaga se va intalni, miercuri, cu fostii pedelisti, pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului.



"Este practic o sedinta de consultari. Domnul Blaga este unul dintre fostii lideri ai partidului, a fost co-presedinte al PNL. Vrem sa mergem pe un mesaj de unitate in partid.



Sa nu uitam ca mare parte din actualii primari ai PNL sunt din fostul PDL. Bineinteles ca o asemenea consultare este necesara in conditiile in care au aparut stiri care, din punctul meu de vedere, au incercat sa dezbine PNL. Aceasta consultare este foarte binevenita, tinand de necesitatea unitatii PNL", a afirmat Viorel Badea.



Intrebat care va fi pozitia vechilor membri ai PDL fata de Ludovic Orban, in conditiile in care apar informatii, pe surse, potrivit carora tot mai multi liberali sunt nemultumiti, senatorul PNL a replicat: "Partea interesanta este ca spun pe surse si nu o spun oficial si mie imi da o senzatie de inconfort, dar pozitia noastra va fi una de unitate. Noi am ales un presedinte al PNL acum un an, un presedinte care din punctul nostru de vedere performeaza, are mesaj, iar din acest moment eu consider ca adevaratul nostru adversar este PSD, nicidecum colegi din PNL sau partide din Opozitie".

