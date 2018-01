Orban: Se poate ajunge la alegeri anticipate având în vedere situaţia politică; PSD dăunează grav României

"Este a treia oară într-un an de guvernare când PSD creează o criză politică gravă. După criza Ordonanţei 13, după demiterea Guvernului Grindeanu, iată că PSD creează o nouă criză guvernamentală şi politică cu consecinţe extrem de grave asupra vieţii de zi cu zi a românilor, asupra capacităţii de a asigura o bună guvernare României, cu consecinţe catastrofale asupra imaginii externe a României şi cu consecinţe extrem de negative asupra posibilităţii oamenilor, românilor de a duce o viaţă normală, o viaţă decentă. Poziţia PNL este simplă şi clară: PSD dăunează grav României. Singura soluţie ca să ne revenim este ca PSD să dispară de la guvernare. (...) Din punctul meu de vedere, atât Dragnea cât şi Tudose sunt la fel şi reprezintă un rău pentru România", a spus Orban, la sfârşitul şedinţei Biroului Executiv al PNL, care a avut loc la Parlament.



El a subliniat că Partidul Naţional Liberal va face toate demersurile posibile ca să "pună capăt acestei puteri nocive pentru România".



"Eu recunosc că este dificil să faci alegeri anticipate în România, pentru că asta presupune respingerea a două guverne. Situaţia politică de astăzi, în schimb, mă face să cred că se poate ajunge la alegeri anticipate, pentru că este foarte greu să formezi un guvern omogen, care să aplice politici coerente în interes general, cu actuala structură a Parlamentului în care nu se mai ştie cine e la putere. La ora actuală este un balamuc general. Miniştri nu ascultă de premier, premierul nu ascultă de partidul de guvernământ, tot felul de triburi care se bat pentru ciolan, care caută să capete un ciolan mai mare şi nu să utilizeze puterea în interesul general. După părerea mea, este posibil, iar în ceea ce priveşte PNL, în cazul în care va pica acest Guvern, un lucru care mi se pare cel mai normal - eu cred că trebuie să plece şi Dragnea şi Tudose, PSD în ansamblul său, fiindcă nu are capacitatea de a pune în practică promisiunile electorale şi nu face altceva decât să facă un rău imens României", a afirmat liderul PNL.



Ludovic Orban a susţinut că PNL este pregătit în orice moment să îşi asume răspunderea guvernării.



"Preferăm să ne întoarcem la popor, pentru că structura Parlamentului actual nu mai reprezintă voinţa cetăţenilor. S-a dovedit în acest an scurt de la alegeri că aceia care au primit votul cetăţenilor i-au minţit pe oameni, că folosesc puterea împotriva interesului general", a adăugat el.



Orban a spus că el va fi propunerea de premier cu care PNL ar merge la Cotroceni dacă va fi cazul. El arătat că nu ar accepta "sub nicio formă" să formeze un guvern de uniune naţională cu PSD.



Liderul liberalilor a amintit, întrebat dacă Opoziţia i-ar putea da un vot lui Mihai Tudose în cazul în care PSD s-ar scinda, că PNL a votat împotriva învestirii acestui Executiv şi a depus şi moţiune de cenzură.



"PNL a votat împotriva învestirii Guvernului Tudose. La enormităţile din programul de guvernare, (...) la incapacitatea catastrofală demonstrată de Tudose ca persoană, mesajele sale anti-capitalism, anti-companii străine, anti-bănci, mesajele sale profund conservatoare şi împotriva economiei capitaliste fac de neacceptat. Noi am depus moţiune de cenzură împotriva acestui Guvern de doi bani", a subliniat Orban.



El a susţinut totodată că Mihai Tudose şi Liviu Dragnea sunt "iresponsabili şi rupţi complet de realitate". "Nu ştiu dacă se va ajunge la o tranşare a conflictului, pentru că sunt speriaţi toţi să nu cumva să piardă puterea şi această frică de pierdere a puterii s-ar putea să le domolească dorinţa de răfuială şi această (...) zi a cuţitelor lungi să fie mai mult a creioanelor şi a pixurilor", a conchis Orban.



La şedinţa BEx, Ludovic Orban şi-a prezentat doi noi consilieri pe probleme economice şi politici liberale - profesorii Bogdan Glăvan şi Cristian Păun.

