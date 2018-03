Oscar 2018: Victoria lui Kobe Bryant stârneşte reacţii mixte în social media

Kobe Bryant, legendarul baschetbalist de la LA Lakers, şi Glen Keane au primit premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj animat, pentru producţia "Dear Basketball".

În timp ce numeroşi fani ai baschetbalistului şi-au exprimat bucuria pe platforma online Twitter, felicitându-l pe Bryant pentru scurtmetrajul bazat pe scrisoarea prin care îşi anunţa retragerea din NBA, au fost multe alte voci care au criticat decizia organizatorilor de a-i oferi trofeul, în contextul mişcării #MeToo.

În 2003, Bryant a fost arestat în Eagle, Colorado, fiind acuzat de abuz sexual. Bryant a recunoscut public că el şi femeia care l-a acuzat au întreţinut relaţii sexuale, dar a susţinut că a fost o faptă de comun acord.

În cele din urmă, acuzaţiile au fost retrase, după ce femeia a refuzat să depună mărturie, dar Bryant a fost şi subiectul unui proces civil, care s-a încheiat cu o înţelegere pentru o sumă ce nu a fost dezvăluită. Ca parte a acestei înţelegeri, Bryant şi-a cerut scuze public, dar nu a recunoscut niciodată acuzaţia de abuz sexual.

Lumea cinematografiei este încă sub stare de şoc după dezvăluirile despre producătorul de film Harvey Weinstein. Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiei americane şi britanice. Producătorul, care face tratament pentru dependenţa de sex, nu a fost încă pus sub acuzare.

În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Şi Eu", n.r.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.

Scandalul a afectat şi carierele altor bărbaţi puternici de la Hollywood, printre care actorul Kevin Spacey şi producătorul Brett Ratner.

Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost, cu patru trofee, marele câştigător la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. Producţia, care obţinuse cele mai multe nominalizări, 13, a primit premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră şi cea mai bună regie artistică.

