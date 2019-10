Parlamentar PSD, semnal de alarmă: Partidul a ajuns să fie asociat cu mediocritatea și hoția

Intitulat "Stânga încotro?", documentul face apel la o reformă radicală a partidului, chiar dacă aceasta ar putea însemna intrarea în opoziţie. Bota denunţă numirile unor incompetenţi în funcţii importante, lipsa oricărui program în afară de "pensii şi salarii", deciziile luate în cadru restrâns.



Sorin Bota lasă să se înţeleagă faptul că ar putea să nu voteze moţiunea de cenzură, semnătura sa pe document fiind "un semnal de alarmă". Pe de altă parte, potrivit unor surse politice citate de stiripesurse.ro, nemulţumirile exprimate de Bota sunt împărtăşite şi de alţi lideri PSD.

Iată scrisoarea deputatului Bota:



"Lansez această scrisoare deschisă considerând că am legitimitatea, dreptul și experiența politică necesară, de a atrage atenția asupra acestui moment sensibil în care stânga din România se află, fiind unul dintre cei 10 negociatori ai unificării stângii românești (în 2000 – 2001), și singurul care se mai află azi pe scena politică.



Am semnat moțiunea împotriva Guvernului ca să trag un semnal de alarmă colegilor mei, ce îmi sunt alături de 22 de ani. Partidul nostru a ajuns într-un punct critic și nu mai reprezintă (înafară de pensii și salarii), nimic din valorile în care eu cred și pe care le-am promovat timp de 22 de ani.



Partidul nu are criterii de evaluare, standardul propus fiind mediocritatea și obediența. Numirea în posturile de conducere a tot felul de specialiști, absolvenți de universități obscure și falsificatori de diplome (iar cei care i-au numit și susținut încă nu și-au dat demisia), au făcut ca partidul nostru să își piardă credibilitatea. Numind și menținând toți incompetenții în functii, economia merge doar din inerție și initțiativă privată, iar Statul Român nu mai are vreo contribuție în economie. Trebuie stimulată dezvoltarea economică, avem nevoie de predictibilitate economică și stabilitate. Avem nevoie de programe sustenabile, nu doar de pensii și salarii și să stăm agățati de guvernare. Azi, din păcate, PSD-ul a ajuns să fie asociat cu mediocritatea și hoția.



Ce le vom spune oamenilor în campania electorală? Dacă rămânem la guvernare vom face ce? Care este strategia partidului nostru la ora actuală? Există oare înțelegeri dincolo de partid, a căror subtilitate nu o pricepem? Sunt întrebări la care aștept un răspuns din partea conducerii partidului (nu stim care – mini CEX-ul de culise sau CEX-ul care votează în unanimitate, parlamentarii fiind doar o masă de manevră la vot). După noi potopul.... sau prosperitatea, așa cum am promis și românii ne-au susținut masiv in 2016?



Fac apel, către toți colegii mei de bună credință, să curmăm această stare și, dacă trebuie, să nu fugim de opoziție, să dăm României un răspuns coerent și sa ducem guvernarea pe făgașul normal de democrație și responsabilitate în fața românilor. Azi, în România, nu e loc de politici obtuze de dreapta sau de stânga, de tip radical, ci de o conlucrare a partidelor de stânga și dreapta pentru a depași ”țopăiala politică în care ne aflăm”. În acest sens, putem lua ca model alte țări europene (Germania), în care stânga și dreapta au reușit, nu întâmplător, să conlucreze pentru binele națiunii lor..



Sigur, variantele nu sunt multe. În opoziție sau la putere stânga trebuie regrupată, purificată și consolidată. Mai mult decât oricând, trebuie să ieșim din paradigma meșterului Manole (prin care stânga construiește - dreapta demoleaza și viceversa), și să revenim la un proiect (stricat de altii), tip USL. Dar, toate acestea trebuie discutate urgent și în interiorul partidului - nu doar în CEX."

