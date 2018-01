Pe urmele Poloniei - România chemată în fața Parlamentului European pentru amenințări la adresa statului de drept

Așadar... fix in ziua în care avem un nou premier desemnat de la Bruxelles suntem loviți direct. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a secretarilor grupurilor politice din Parlamentul European, cei care pregătesc , practic, conferința președinților de grupuri politice!

În traducere liberă, România va fi din nou pusa la zid in plenul Parlamentului, în sesiunea plenară din februarie, din cauza “amenintarilor” politicilor de la Bucuresti la adresa statului de drept. “threat to the rule of law by the romanian justice system reform”. Pentru cei mai putini familiarizati, vom vedea o Romanie mitraliata de discursuri ale comisarilor, ale eurodeputatilor, iar Romania va trebui reprezentata la cel mai inalt nivel. De cine? Vom vedea… cert este ca se va juca politic, sa vedem cum va juca noul guvern si ,mai ales, noul premier!, susțin pe pagina lor de Facebook realizatorii Emisiunii România9 de la TVR.

