Pericolul urias de care multi nu stiu! Milioane de romani au asa ceva in frigidere, este extrem de toxic si da cancer

Este vorba despre mezelurile ieftine din magazine, care se vand in cantitati mari. Desi arata bine si au un gust pe placul multora, majoritatea dintre ele sunt pline de chimicale.

La o consultare atenta a etichetei oricine poate observa ca, din cele 20 - 30 de ingrediente, doar unul singur este carne, si acela in cantitati mici.

Lista include de multe ori substante chimice precum fosfati, nitrati, nitriti, coloranti si foarte multa sare, substante extrem de toxice pentru corp.

Spre exemplu nitratii pot provoca aparitia cancerului la stomac si favorizeaza instalarea dementei sau a altor boli neurodegenerative.

Mare atentie si la sare, prezenta in cantitati uriase in mezeluri. Sarea consumata in exces imbatraneste pielea si slabeste oasele, deoarece calciul nu mai este absorbit de corp.

