Petre Roman, prima reacție după ce Parchetul a cerut urmărirea sa în dosarul Revoluției

Nu am fost înștiințat în niciun fel și această cerere de urmărire penală mă găsește în situația de a fi pur și simplu revoltat. Sunt uluit de această chestiune. Era să-mi pierd viața la baricadă. Nu am avut niciun fel de implicare, de niciun fel, în legătură ce ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea. Am fost chiar în situația de a fi țintă a focurilor de armă. (...) Această cerere de urmărire penală o găsesc pur și simplu absurdă”, a spus Petre Roman, la Antena3.

Petre Roman a fost membru al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, din 22 decembrie 1989, și numit oficial prim-ministru al Guvernului României prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989.

