PNL are semnăturile necesare pentru demiterea Vioricăi Dancilă

Toate partidele din Opozitiei au semnat motiunea de cenzura, care ar putea fi depusa luni, 30 septembrie. Parlamentari de la PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE si Pro Romania sunt printre semnatarii motiunii. De asemenea, motiunea a fost semnata si de parlamentari ai minoritatilor, dar si de parlamentari din PSD. Pentru ca motiunea sa fie adoptata si Guvernul Dancila sa fie demis este nevoie de 233 de voturi.

Daca motiune va fi depusa pe 30 septembrie, aceasta ar putea fi citita in plenul reunit al Parlamentului in zilele urmatoare, iar votul in plen ar urma sa fie programat in saptamana 7-11 octombrie.

Premierul Viorica Dancila crede ca motiunea de cenzura, pe care reprezentantii opozitiei au anuntat ca o vor depune in Parlament, nu va trece la vot.

"Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea de cenzura sau demisia primului ministru sunt instrumentele prin care acest Guvern este dat jos. Chiar daca merg eu in Parlament cu remanierea si nu obtin numarul de voturi necesare, Guvernul ramane in forma actuala, Guvernul nu cade. Eu cred ca, daca opozitia intr-adevar vrea sa dea jos acest Guvern, trebuie sa introduca motiunea de cenzura si sa se asigure ca trece, pentru ca remanierea nu darama Guvernul. Eu cred ca motiunea nu va trece", a declarat Dancila, saptamana trecuta.

Premierul a adaugat ca va merge in Parlament pentru a obtine un vot de incredere. "O sa mergem in Parlament pentru a obtine un vot de incredere. Am lasat prima data motiunea, poate trece motiunea si nu mai este nevoie de votul de incredere, nu?", a mai spus Viorica Dancila.

