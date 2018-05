Ponta: Pro România - pentru dezamăgiţii din PSD şi alternativă la PNL şi USR

Ponta a precizat, într-o conferinţă de presă, că a ales Suceava pentru prima sa ieşire ca "nou om politic", pentru că aici şi-a început cariera politică în 2002.



"Nu mai sunt penal. Am redevenit un om bun şi am prins din nou ideea şi energia necesară pentru încerca să continui nişte lucruri pe care le-am lăsat neterminate în 2015 şi de a face alte lucruri şi mai bune. În 2002, cariera mea politică, cu bune şi cu rele, a pornit de la Suceava, aşa că, fiind sentimental şi legat de acele momente, prima mea ieşire în calitate de nou om politic am făcut-o tot la Suceava, alături de Cătălin (deputatul PSD Ioan Cătălin Nechifor n.r.) şi cu siguranţă mă voi vedea şi cu alţi foşti colegi, prieteni, oameni cu care m-am cunoscut şi cu care am încercat să fac lucruri bune. Din motive care ţin de conducerea PSD, eu nu mai sunt membru al PSD, dar eu rămân pro-pesedişti. Sunt doar anti-Dragnea şi cred că e de datoria mea să fac acest lucru", a spus Ponta.



El a mai afirmat că noul proiect politic Pro România este "o alternativă pentru toţi cei ca mine şi ca alţii ca mine, şi anume toţi cei care au votat PSD şi sunt dezamăgiţi, cei care au considerat că PSD a avut cele mai bune guverne, Guvernul Năstase şi Guvernul Ponta şi acum are cel mai hazliu guvern şi pentru cei care nu văd în USR, PNL o variantă".



Deputatul a menţionat că are energia şi experienţa necesară pentru face un nou proiect politic, alături de alţi colegi, fără a repeta greşeli din trecut.



"Am din nou şi energia necesară şi experienţa şi dorinţa de face un proiect politic diferit, cu oameni alături de care mă simt bine, care în aceşti trei ani nu mi-au uitat numărul de telefon. De joi încoace mi-am redescoperit o grămadă prieteni, care mi-au zis că nu m-au căutat în ultimii trei să nu mă deranjeze, dar acum mă iubesc foarte tare şi sunt alături de mine. Nu pot să fac acest proiect singur. Prima persoană şi prima vizită pe care am vrut să o fac în teritoriu a fost la Suceava şi să vorbesc cu Cătălin Nechifor. L-am rugat să se alăture proiectului meu alături de Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu şi de alţi colegi care în săptămânile următoare vor veni alături de noi", a spus Ponta.



Victor Ponta a precizat că, până în prezent, opt deputaţi au trecut la Pro România, iar săptămâna viitoare vor fi zece.



La rândul său, Nechifor a spus că va pleca din PSD, partid din partea căruia a fost ales deputat în 2016, şi i se va alătura lui Victor Ponta în Pro România.



Nechifor a precizat că, luni, îşi va anunţa la trecerea la Pro România, în Parlament.



El va coordona organizarea Pro România în judeţul Suceava şi în zona de nord a ţării.

