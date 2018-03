Ponta, replică pentru Dragnea: L-a sunat pe Maior şi i-a promis că dacă îl sprijină va face tot ce vrea SRI

"Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul în seara de vineri 27 Aprilie ! Am mers ulterior la Guvern, unde am avut o discutie protocolară cu Mihai Răzvan Ungureanu şi pe urmă acasă. Sâmbătă 28 Aprilie am plecat împreuna cu Crin Antonescu şi Daniel Constantin la Braşov, unde am avut un meeting electoral care fusese deja programat! Pe drum le-am spus celor doi că am în minte să păstrăm structura guvernului anterior - şi după alegerile din iarnă să schimbam totul pentru 4 ani! Deci Crin a fost cu mine toată ziua şi ceea ce spune Dragnea Mincinosul că a vorbit cu Crin este o aberaţie totală! De la Braşov am plecat direct la Cornu!", a scris fostul premier pe Facebook.

La Cornu, potrivit lui Ponta, ar fi avut loc o întâlnire cu mai mulţi politicieni.

"Duminică dimineaţa au sosit la Cornu următoarele persoane : Crin Antonescu, Edi Helvig ( Secretar General al PNL) , Daniel Constantin ( presedinte PC ) şi Liviu Dragnea . La discuţii au mai asistat Ilie Sârbu şi la un moment dat a venit şi Sebastian Ghiţă (prieten şi cu mine şi cu Liviu Dragnea la acel moment )! Am discutat multe ore despre structura Guvernului - despre repartizarea portofoliilor între PSD , PNL si PC / am stabilit doar numele a 3-4 ministri ( cei prezenţi plus Florin Georgescu la Finante care a fost singura mea cerere expresă şi nenegociabilă ) - cu ceilalţi viitori miniştri nici nu aveam cum să discut şi am avut o săptămână după să îi contactez / şi Crin mi-a spus că după ce stabilim ce ministere primeşte PNL urmează să vorbească la Partid şi să îmi facă propuneri", a explicat Victor Ponta.

Fost premier spune că George Maior nu a fost prezent la întâlnire, iar Liviu Dragnea a plecat ultimul de la Cornu.

"Era foarte supărat că nu am fost de acord să fie Ministru de Interne şi că i-am cerut să rămână la Partid să îl organizeze pentru alegerile locale şi generale din acel an ( nu mă gândeam în acel moment că va fi şi Referendum)! Dragnea l-a sunat pe George Maior ( cred că şi pe Florin Coldea) să îl roage să mă convingă pe mine că el e cel mai bun la Ministerul de Interne - şi a promis că dacă îl sprijină el va face acolo tot ce vrea SRI ! Maior i-a explicat că nu se baga peste alegerile mele, că Parlamentul şi Băsescu vor aproba ce propun eu şi să aibă răbdare! L-am propus pe Ioan Rus pentru această funcţie . Ulterior la CEX Psd Liviu Dragnea a vorbit cu Radu Mazare să ceară schimbarea lui Rus chiar Dragnea / Radu Mazare a făcut această propunere dar eu am obţinut majoritea la vot şi a rămas cum am propus ( motiv pentru care mă urăşte Dragnea şi acum)! Suntem 8 martori la aceste momente - toţi în viata şi capabili să spunem adevarul!", mai spune fostul premier.

"Orice pesedist normal la cap îl poate întreba - păi bine măi Nea Liviu , dacă ai ştiut aşa ceva din 2012 de ce ne spui în 2018?!?! Şi între timp erai lipit de Ponta şi spuneai cum e prietenul tău cel mai bun? Mare puşlama mai esti băi Nea Liviu!", a precizat acesta.

Reacţia fostului premier vine după ce Liviu Dragnea a declarat, marţi seara, că George Maior, directorul SRI, s-a implicat în numirea membrilor Guvernului USL şi a procurorilor şefi ai marilor parchete.

"Ponta mi-a dat de înţeles că a făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii. (..) Pe drum l-a sunat pe George Maior şi mi l-a dat la telefon. Mi-a spus Maior: `Guvernul nu e o chestiune aşa simplă, trebuie să fie oameni verificaţi`. I-am spus: `George, iartă-mă, nu sunt de acord cu tine. Nu înţeleg de ce noi mergem şi vorbim cu oamenii, ca de fapt să vedem că noi suntem tranformaţi în păpuşi`. I-am spus şi lui Crin. A fost o impunere a lui Ioan Rus la Interne", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

De asemenea, preşedintele PSD a susţinut că directorul SRI ar fi fost cel care a impus-o pe Laura Codruţa Kovesi la conducerea DNA.

"La un moment dat Victor a scos o hârtie din buzunar, destul de mototolită, pe care erau scrise trei nume: Bica, Kovesi şi Niţu. (..) El a spus că aşa a negociat George Maior cu Băsescu, parcă a zis şi de doamna Udrea. L-am întrebat dacă a vorbit şi cu Crin, iar el nu a fost de acord", a precizat Dragnea.

