Portalul instanţelor din România, ţinta unui posibil atac informatic

Portalul prezinta probleme de funcţionalitate şi performanţă cu caracter fluctuant, ale căror cauze sunt în curs de investigare.

"Până la acest moment, am identificat atât un comportament nejudicios din partea unor utilizatori (de ex. lansarea a sute/mii de cereri simultan, cu ajutorul unor aplicaţii construite in acest scop), cât şi anumite defecte tehnice",anunţă un mesaj al Direcţiei tehnologia informaţiei din Ministerului Justiţiei, citat de Agerpres.

Conform aceleiasi surse, în prezent se lucrează pentru remedierea situaţiei, iar utilizatorii sunt rugaţi să trimită email-uri la adresa portal-instante@just.ro, în care să descrie natura erorilor cu care s-au confruntat.

Tag-uri:

loading...