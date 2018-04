Premierul Dăncilă, despre întâlnirea cu Iohannis: Nu este o surpriză

„Discuțiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu dl președinte, o să vă dau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut CSAT, deci acum două săptămâni în urmă. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriză. Am discutat atunci. Rămânea să stabilim doar data”, a spus Dăncilă.

Întâlnirea este programată la ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

