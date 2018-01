Presa străină, necruţătoare cu Guvernul Dăncilă. Care este misiunea ascunsă a primei femei premier

România numeşte al treilea premier într-un an pe fondul luptei anticorupţie, relatează The New York Times. Viorica Dăncilă, un politician puţin cunoscut, preia funcţia pe fondul scepticismului românilor legat de independenţa şi capacitatea ei de a aduce stabilitate, mai scriu jurnaliştii americani.

Presa internaţională relatează despre noul Guvern de la Bucureşti, iar cele mai multe articole fac o legătură directă între PSD, Liviu Dragnea şi corupţie.

Pe fondul protestelor, România aprobă primul premier femeie, scrie ABC News, pentru a putea veni la conducerea guvernului de stânga pe care UE îl critică pentru că susţine o legislaţie care va face mai dificilă inculparea corupţilor.

The New York Times afirmă că „domnul Dragnea nu a putut să devină premier din cauza unei condamnări pentru fraudă electorală şi, de asemenea, pentru că este investigat pentru abuz cu bani publici, inclusiv cu fonduri europene. Acest lucru a dus la speculaţia că doamna Dăncilă a fost instalată pentru a-i servi interesele".

Agenţia de presă Reuters relatează, pe de altă parte, că „Parlamentul României a susţinut masiv noul Guvern social-democrat, dându-i premierului Viorica Dăncilă un mandat care va fi atent monitorizat de partenerii străini ai ţării şi de către investitori". Reuters remarcă faptul că noul premier a înfiinţat un minister care să se ocupe de fondurile europene şi a nominalizat-o în fruntea acestuia pe parlamentarul social-democrat Rovana Plumb, pe care procurorii anticorupţie vor să o ancheteze.

Numirea ei a alimentat preocupările faţă de angajamentul României de a lupta împotriva corupţiei", mai relatează agenţia de presă.

„Dăncilă, care va conduce un cabinet de 27 de miniştri, va acţiona cel mai probabil ca un administrator pentru politica decisă de puternicul preşedinte social-democrat Liviu Dragnea, care nu poate fi premier din cauza unei condamnări pentru fraudă la vot", a relatat ABC News, într-un articol în care citează Associated Press.

loading...