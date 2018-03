Prima declaraţie a lui Adrian Severn după ce a fost eliberat condiţionat: "A fost o farsă"

"Nu am ce să regret. A fost o farsă. Nu intru în detalii. În acest loc sunt foarte mulţi oameni nevinovaţi. Să regândim întreaga politică penală. E o experienţă pe care nu o doresc nimănui". a spus Severin imediat după ce a fost eliberat.

Adrian Severin a fost eliberat, miercuri, din penitenciar după ce magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins contestaţia Parchetului împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 5, care a dispus eliberarea condiţionată a fostului europarlamentar. Decizia este definitivă.

Judecătoria Sectorului 5 a admis pe 22 ianuarie cererea de eliberare condiţionată formulată de fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi luare de mită. Decizia nu este definitivă.

În documentele depuse la instanță, Adrian Severin susține că întrunește condițiile cerute de lege, respectiv un comportament bun în detenție, dar și executatea a cel puțin o treime din pedeapsă.

DNA a cerut încuviințarea Parlamentului European pentru a-l pune sub acuzare pe fostul europarlamentar PSD pentru trafic de influență. El a cerut 100.000 de euro de la doi jurnaliști de la doi jurnaliști britanici sub acoperire, pentru a promova în favoarea acestora un amendament în cadrul Parlamentului European. Solicitările au venit din mai multe țări, pentru că jurnaliștii britanici au vizat în ancheta lor sub acoperire mai mulți europarlamentari.

Fostul europarlamentar Adrian Severin, care execută o pedeapsă de patru ani de închisoare, a cerut luni la Judecătoria Sectorului 5 eliberarea condiţionată.El a declarat în faţa magistraţilor că a încercat să îşi execute pedeapsa cu demnitate, că a muncit şi a scris lucrări fără a pretinde zile câştig, transmite Agerpres.

Întrebat de judecător ce va face după ce va ieşi din închisoare, Adrian Severin a răspuns: „Din păcate, mă duc la medicul curant să reiau terapia care a trebuit să fie întreruptă. Medicul mi-a spus că mă poate ajuta. Vreau să vă spun că al doilea lucru va fi să iau legătura cu colegii de facultate, să îmi reiau activitatea didactică”.

„Personal, nu intenţionez să storc lacrimi şi să cer clemenţă în virtutea unei sănătăţi afectate. Ce trebuie reţinut este ocazia de a arăta că Justiţia română nu reinstaurează de facto pedeapsa cu moartea la Rahova. Şi nu numai acolo se moare pe capete. Urmează să judecaţi pe baza faptelor, pe baza dovezilor, sunt aici petent, dar în realitate vin pe urma propunerii comisiei de eliberare care ştie ce s-a întâmplat în ultimul an. Am încercat să execut pedeapsa cu demnitatea necesară. Am muncit în perioada asta, nu cu zile câştig, am scris lucrări fără să pretind zile. Am cerut să rămân în regim închis tocmai pentru a duce la bun sfârşit toate programele în care eram implicat. Unul - să îi învăţ română pe deţinuţii străini. Cred că această pedeapsă şi-a atins obiectivele, indiferent care au fost”, a spus Severin.

Pe 16 noiembrie 2016, Adrian Severin a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă.

Adrian Severin a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că, în perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalişti de la publicaţia britanică „The Sunday Times”, care efectuau o investigaţie sub acoperire, de a-i plăti 100.000 euro anual în schimbul depunerii de amendamente în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte, şi votării împotriva altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societăţii comerciale pe care aceştia pretindeau că o susţin, pe de altă parte.

