Primaria Capitalei: 80% din artere principale sunt "la negru" si circa jumatate din strazile secundare au fost deszapezite

Aproximativ jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, potrivit sursei citate.



S-a actionat deficitar pentru deszapezirea statiilor RATB (autobuze, troleibuze si statiile de tramvai de pe trotuar), a capetelor de linii RATB, precum si a refugiilor pietonale ale statiilor de tramvai, se spune in comunicat.



De asemenea, s-a constatat ca majoritatea refugiilor de tramvai au fost deszapezite, dar nu s-a lucrat la spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor si la trotuarele asumate de operatorii de salubritate prin programele de deszapezire. Astfel, operatorilor de salubritate li s-a solicitat sa-si dimensioneze corespunzator resursele si pe parcursul zilei de astazi sa curete zapada de pe trotuare, astfel incat pietonii sa poata circula in siguranta.



Acestia au fost, de asemenea, atentionati ca, in paralel cu actiunile de deszapezire a arterelor sa intervina in statiile si refugiile RATB unde s-a acumulat din nou zapada, afirma sursa citata.



De asemenea, politisti locali au actionat in vederea depistarii persoanelor fara adapost care erau expuse temperaturilor scazute. In urma activitatilor desfasurate au fost depistate un numar de 54 persoane fara adapost care au fost institutionalizate in centre sociale, iar alte 19 au refuzat institutionalizarea.



In acest moment, 558 de persoane fara adapost sunt cazate in centrele sociale ale Municipalitatii.

