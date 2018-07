Protest în Piaţa Victoriei, joi seara: Ne vedem în stradă!

Protest Piata Victoriei.Revoltați de modificările făcute pe repede-înainte de parlamentari la codurile penale, sute de persoane și-au anunțat, pe Facebook, intenția de a ieși din nou în stradă. ,,Venim fără frică și cu demnitate”, au scris inițiatorii acțiunii.

Miercuri, în jur de trei mii de oameni le-au cerut aleșilor să renunțe la modificările controversate care, spun ei, vor afecta iremediabil justiția.

Protest Piaţa Victoriei."Revenim și protestăm în Piața Victoriei cu fermitate și atitudine pentru a arăta nesupunere civică!

Venim fără frică și cu demnitate!

Modificările la Codul penal au fost adoptate pe 4 iulie de Camera Deputaţilor, cu 167 de voturi "pentru", în condiţiile în care erau necesare 165 de voturi!

Protest Piaţa Victoriei. Legea va fi supusă controlului de constituţionalitate şi apoi va fi trimisă preşedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare!

Abuzul în serviciu a fost redefinit! Majoritatea dosarelor pe abuz în serviciu sunt în pericol de a fi închise!

Cei care scapă după redefinirea abuzului în serviciu sunt: Liviu Dragnea, Sevil Shhaideh, Cristian Popescu Piedone, Mihnea Costoiu, Andrei Chiliman, Nicolae Robu, Monica Pop, Nicusor Constantinescu, Ioan Oltean, Sergiu Diacomatu, Marko Attila și lista e lungă", se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

"Acceptați modificările votate pentru scăparea lui Liviu Dragnea dar și albirea dosarelor a peste 2000 de inculpați pentru abuz în serviciu?

Daca nu, atunci ne vedem în stradă!

Ce vrea puterea? Să scape cei mai corupți și responsabili pentru situația în care se află România acum. Și mai vor ca jurnaliștii care ne vor informa despre fărădelegile făcute de ei, să facă pușcarie. Da, asta vor. Nu este nicio exagerare când afirmăm că vom ajunge în dictatura partidului aflat la putere, dacă nu intervenim acum.

Până acum, nu au reușit să își treacă legile favorabile lor. Iar asta ți se datorează și ție pentru faptul că ai ieșit în stradă. Acum, România are nevoie de noi mai mult ca niciodată, are nevoie ca toți cetățenii ei să o apere. Ieri am arătat că se poate, dar astăzi trebuie sa arătăm că suntem fermi și uniți pentru o justiție independentă.

Constituția: Art. 55 – Apărarea ţării

(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România", se arată pe pagina de Facebook Corpuţia Ucide, unde este anunţat un protest în Piaţa Victoriei începând cu ora 17:00.

loading...