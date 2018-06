Radu Mazăre, reacţie din Madagascar după achitarea în dosarul "Henri Coandă"

"Am avut noroc de un complet curajos şi care nu era pe culoarul securiştilor din România. Şi în celelalte dosare pe care le am, care sunt nişte aberaţii, nu există nicio probă. Problema în România şi în sistemul judiciar este dacă ai norocul să nimereşti la un judecător care este corect şi care nu este fricos, care nu este şantajabil. În acest dosar, am avut acest noroc. Ne aducem aminte cum în 2014 m-au luat cu mascaţii de pe terasă, ca pe un infractor, cu mascaţii, m-au băgat în dubă. După ce judecătorul de atunci m-a eliberat, prinţesa dreptăţii din România, Kovesi, această slugă a serviciilor noastre şi a unor servicii străine, i-a făcut plângere judecătoarei la CSM, că de ce mi-a dat drumul. Şi CSM a analizat decizia de atunci şi a spus că Kovesi a încălcat independenţa justiţiei", a declarat Radu Mazăre, la un post tv.

Radu Mazăre a declarat că procurorii au fost împărţiţi pe zone din ţară, ca să distrugă lideriii politici puternici.

"Fiecărui procuror locotenent de-a lui Kovesi i s-a dat câte o zonă. Eu am picat la această doamnă procuror Ana Dana, care misiunea ei împreună cu SRI a fost să cureţe Constanţa, să înlăture din Constanţa pe Mazăre şi pe Constantinescu, ceea ce s-a întâmplat.(...) Eu am plecat pentru că mi-am dat seama că ţara e bolnavă şi că Securitatea şi securiştii sunt mai puternici decât erau acum 20 şi ceva de ani. Eu nu am ieşit pe stradă, ca acum, să susţin securiştii. Eu am ieşit pentru libertate. (...) Să văd ce spun acum că până acum ţipau. Ţipau că trebuie respectate drepturile omului. Cum a fost respectat dreptul meu de am fost băgat la arest şi am fost bălăcărit şi plimbat în cătuşe şi acuma achitat? Nu mai aud nimic de drepturile omului", a mai spus fostul edil, conform mediafax.ro.

