Revoltă în ALDE. Liderul senatorilor, critică dur alianța cu ,,Ponta - Tudose - limbric''

Redăm postarea lui Daniel Zamfir:

,, ALDE LA RĂSCRUCE

Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o socanta fuziune cu Ponta-Tudose-si-un-limbric. Nu, evident ca nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana in vacanta nu o luna, ci pentru ca probabil fiindu-mi cunoscuta fermitatea convingerilor a fost mai bine sa fiu evitat. Aflu in fiecare zi insa ca nu sunt singurul evitat in luarea acestei decizii atat de importante, colegi cu greutate in partid impartasind aceleasi temeri.

1. ALDE ar fi trebuit sa se inradacineze ca autenticul partid liberal care sa apere capitalul românesc și să i apere pe români de abuzuri. Masurile economice bune luate in guvernarea asta si pozitiile noastre la derapajele PSD ne legitimau pentru asta. Acum soarta noastra este sa fim inghititi de Ponta?

2. Calin Popescu Tariceanu este omul care s-a identificat constant in toti acesti ani cu lupta impotriva statului paralel, a abuzurilor din justitie, lucru pentru care l-am pretuit si m-a determinat sa vin in ALDE. Cum sa inteleg acum aceasta logodna cu instrumentele statului paralel?

3. Renuntarea la candidatura, chiar surprinzătoare pentru foarte multi colegi și nu numai, poate arata forta unui om politic adevarat, capabil de sacrificiu atunci cand crede intr-o lupta in care altul poate o avea o sansa in plus si nu am nimic in minus de spus despre Mircea Diaconu, ci dimpotriva! Dar de ce nu-l putem sustine fara o alianta cu Ponta? In plus, asocierea cu Ponta in mod categoric ii dauneaza si lui Mircea Diaconu!

Acestea sunt lucrurile la care cred ca trebuie sa ne raspundem azi si-n zilele urmatoare inainte de a fi prea tarziu. Mergem dincolo de sustinerea pentru Mircea Diaconu spre o alianta politica sau fuziune? Mergem de azi in grupuri parlamentare comune? De azi suntem "opozitia de stanga" asa cum zice Ponta?

Eu cred ca ALDE trebuie sa fie partidul indentificat cu lupta impotriva abuzurilor, asa cum a inceput, cu adevaratul liberalism, cu partidul care apara drepturile si libertatile oamenilor, cu lipsa compromisurilor care compromit.

Nu sunt un taliban, nu sunt nici un naiv, stiu ca politica inseamna si compromis, insa cred ca acest compromis de acum ne poate distruge.

Voi ramane sa lupt pentru credinta mea in cele de mai sus (cu atat mai mult cu cat vad ca nu sunt singurul in ALDE care gandeste asa), nu se pune problema sa particip la vreun joc sau la vreo tradare, nu se pune problema sa accept sa fiu presedintele Senatului (i-am explicat aceste lucruri si doamnei premier cu care am avut o discutie extrem de corecta).

Nu plec din ALDE dar spun ferm ca in ciuda neintelegerilor din guvernare si lucrurilor incorecte fata de ALDE nu vad de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decat Dancila-Teodorovici-Fifor!'', scrie, pe Facebook, Zamfir.

