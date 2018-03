Revoltă în Rusia după incendiul din Kemerovo: Vrem ”capul” lui Putin. ”De ce țarul e la cald?”

Un protest neașteptat a izbucnit marți în Kemerovo, Rusia, unde peste 64 de persoane și-au pierdut viața într-un centru comercial cuprins de flăcări. La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializată, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului Aman Tuleev. Locuitorii din Kemerovo au cerut și „capul” lui Putin „De ce țarul e la cald? Noi nu l-am ales!”, au strigat unii, potrivit Agora.md.

Peste 64 de persoane, printre care în jur de 50 de copii, au decedat în incendiul de la mall-ul din orașul aflat la aproximativ 3.000 de kilometri est de Moscova. Potrivit informațiilor, centrul comercial nu avea autorizația din partea pompierilor.

Vladimir Putin a fost în orașul Kemerovo și a depus flori la locul tragediei. După aceasta, Putin a organizat o ședință în care s-a discutat despre cele întâmplate. În cadrul ședinței, Putin a declarat că tragedia s-a întâmplat din cauza neglijenței și a indiferenței. „Ce se întâmplă, nu este vorba de război sau de o un izbucnire bruscă a gazului metan într-o mină. Oamenii, copiii au venit acolo să se relaxeze. Vorbim despre demografie și pierdem atât de mulți oameni din ce cauză, din cauza neglijenței criminală, a nepăsării", a spus Putin.

Anchetatorii au anunţat că alarma de incendiu din cadrul centrului comercial Zimnyaya Vishnya din Kemerovo nu mai funcţiona din 19 martie şi nimeni nu a făcut demersuri pentru a remedia această situaţie.

Totodată, unul dintre agenţii de securitate ai mallului nu a reuşit să pornească sistemul de avertizare vocală, întrucât nu are pregătirea necesară.

Unul dintre angajaţii centrului comercial din Kemerovo a precizat că nu au existat stingătoare de incendiu în clădire. Potrivit acestuia, focul s-a răspândit rapid din cauza bilelor de cauciuc şi a trambulinelor care se aflau în spaţiul de joacă pentru copii.

"Am lucrat timp de şase luni şi nu am văzut stingătoare de incendiu. Când s-a întâmplat totul, nu s-a declanşat alarma de incendiu. Cu o lună în urmă, am avut o instruire privind evacuarea clădirii. Au activat alarma de incendiu, se auzea foarte bine. Nu ştiu de ce nu a funcţionat de data asta", a spus angajatul din Kemerovo, citat de agenţia Sputnik, potrivit Mediafax.

loading...