Românii, aşteptaţi cu mii de vacanţe cu reduceri de până la 50% la ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României

Timp de patru zile, vizitatorii vor fi informaţi despre unele dintre cele mai frumoase şi spectaculoase zone ale ţării, precum Delta Dunării, Rezervaţia Munţii Măcinului, Bucovina, oraşele cu cetăţi fortificate din Transilvania, staţiuni balneare, litoralul românesc, staţiuni montane. Din oferta turoperatorilor fac parte şi destinaţii mai îndepărtate, prezentate în premieră la acest târg.



Republica Moldova se va prezenta ca destinaţie turistică în cadrul Târgului de Turism al României într-o conferinţă la care vor participa ambasadorul Republicii Moldova în România, reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor din Moldova, dar şi Roland Huisman, actorul din promo-ul de prezentare a Republicii Moldova.



Christian Tour vine la Târgul de Turism al României cu un catalog nou dedicat circuitelor în destinaţii precum Rusia, Ţările Scandinave, Italia, Spania ori Marea Britanie.



"Le propunem turiştilor o nouă abordare a circuitelor culturale, care nu se mai concentrează doar pe urmărirea unui traseu al obiectivelor şi atracţiilor turistice, ci pe 'experienţe', inclusiv experienţe gastronomice, pentru că o destinaţie este descoperită şi astfel", a precizat pentru AGERPRES Cristian Pandel, CEO Christian Tour.



Totodată, touroperatorul estimează că segmentul cel mai dinamic în 2018 va fi cel al destinaţiilor exotice, numărul românilor care aleg o astfel de destinaţie fiind în creştere de la un an la altul. Christian Tour aduce la Târgul de Turism un catalog nou dedicat exclusiv destinaţiilor exotice. Cuba, Thailanda, Malaezia, Singapore, China, Vietnam şi Laos sunt câteva dintre destinaţiile din care vor alege turiştii pasionaţi de astfel de călătorii. Agenţia mizează foarte mult şi pe dezvoltarea turismului intern în 2018.



"Având în vedere că începutul anului este perioada în care majoritatea românilor îşi planifică vacanţa de vară, ne aşteptăm ca destinaţiile deja consacrate să fie căutate de turişti. Românii vor manifesta în continuare un interes foarte mare pentru staţiunile din Turcia, care sunt imbatabile în ceea ce priveşte raportul calitate-preţ, serviciile şi hotelurile. Şi Grecia va fi căutată de români datorită diversităţii care caracterizează această destinaţie, dar şi Spania, unde vom opera la vară chartere în Tenerife, Mallorca şi Gran Canaria", precizează Cristian Pandel.



O simplă vizita la târg este un prilej de cunoaştere a miilor de oferte care promovează turismul cultural, rural sau de business, cel de tratament, destinaţiile exotice, croazierele şi turismul de aventură.



Cocktail Holidays va lansa, la TTR, un zbor charter către oraşul grecesc Kalamata şi circuite în Iordania, SUA, Argentina & Brazilia. Ofertele pornesc de la 399 de euro/persoană pentru un sejur de şapte nopţi. Vacanţele cu zboruri charter către insulele greceşti şi celelalte destinaţii din oferta turoperatorului, Spania, Turcia, Portugalia, Croaţia, au reduceri de până la 50% la târgul de la Romexpo.



"Ne aşteptăm ca în perioada târgului să avem o creştere mult mai mare a vânzărilor faţă de anul trecut deoarece turiştii români îşi aleg tot mai mult vacanţele de peste an încă de la începutul anului. De altfel, din noiembrie şi până în prezent, perioada de Early Booking, vânzările au crescut cu 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului precendent. Cele mai căutate destinaţii sunt Sharm el Sheikh, unde turiştii noştri vor să facă snorkeling şi să se relaxeze în hotelurile luxoase de la Marea Roşie, Tenerife, o destinaţie variantă, cu multiple posibilităţi de relaxare şi distracţie şi, nu în ultimul rând, destinaţiile consacrate, insulele greceşti, Turcia, Spania şi Portugalia", a precizat pentru AGERPRES Dan Goicea, manager Cocktail Holidays.



Pentru perioada Paştelui, ofertele încep de la 299 de euro/persoană pentru city break-uri, de la 660 de euro pentru sejur în Dubai, Abu Dhabi şi Ras al Khaimah şi de la 1.234 de euro/persoană pentru circuit cu mini-sejur în Hurghada şi croazieră pe Nil.



Conform preşedintelui ANAT, Alin Burcea, la TTR vor participa peste 200 de companii din 11 ţări - România, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Republica Cehă, Republica Moldova, Palestina, Spania, Ungaria, Turcia.



La standul TUI TravelCenter românii pot găsi reduceri pentru cazarea pe litoralul românesc de până la 80%, în special în perioada de început de sezon. Astfel de reduceri se practică pentru Phoenicia Holiday Resort din Mamaia, în perioada 17 mai - 23 iunie, la vacanţe de minim 5 nopţi. Pentru Green Village Resort în Delta Dunării, oferta de primavară (intervalul 13-23 aprilie) este de 59 euro/persoana/3 nopţi/mic dejun. Programul "Seniori în Cipru" este la 319 euro/persoană, incluzând 3 excursii şi cazare 7 nopţi la hotel 4 stele.



"E bine să ai un consultant de turism care să ajungă să te cunoască, să îţi ştie preferinţele, experienţele anterioare din care să se inspire pentru următoarele propuneri de vacanţă şi călătorii. Un consultant de turism ştie ce e de evitat, ce reprezintă un plus pentru tine, ce îţi place, este pregătit să-ţi propună cee ce ţi-ar plăcea. Apelând la un consultant de turism ai şi alte multe alte beneficii. Câştigi timp, pentru că un consultant găseşte mai repede oferta potrivită, ştie să o compare şi să aleagă touroperatorul", a precizat pentru AGERPRES, Cosmin Marinof, director de vânzări TUI TravelCenter/Eurolines.



Acesta apreciază că un consultant de turism te poate ţine la curent cu ofertele din "wishlist" tău de destinaţii şi poate face aranjamente de călătorie mai complexe, itinerarii mai lungi decât un om obişnuit.



În ceea ce priveşte vacanţele exotice, compania oferă vacanţe în Indonezia - Bali, de la 899 euro/persoană/12 nopţi, Thailanda - Krabi, de la 599 euro/persoană, croazieră în Caraibe cu sejur în Cuba, la 1.999 euro/loc în cabina interioară/12 nopţi.



Happy Tour, care este turoperator de Disneyland, are oferte speciale pentru parcul de distracţii şi un stand în care copiii pot întâlni personajele Disney şi se pot fotografia în costumele acestora. Agenţia oferă reduceri de 25% pentru rezervări până pe 25 aprilie, pentru perioada 21 martie-6 noiembrie. O familie cu doi copii va plăti 1.178 de euro pentru trei nopţi de cazare în parc, cu demipensiune inclusă. Biletele de avion se cumpără separat şi costă între 100 şi 200 euro/persoană.



"În euforia reducerilor de la târg, vizitatorii trebuie sa fie atenţi ce cumpără. Le recomand să aleagă pachetele cu toate taxele incluse şi să ceară agentului de turism toate detaliile vacanţei lor. Dacă nu au agentul lor de turism, care le cunoaşte preferinţele, bugetele şi care le recomandă cu profesionalism vacanţa potrivită pentru ei, este cazul să stabilească una, de durată, chiar la acest târg de turism", a precizat şi Gabriela Peşeţ, specialist în comunicare şi turism.



Turoperatorul Paralela 45 vine la TTR cu noi destinaţii noi şi reduceri de până la 60%. Reducerile din perioada de early booking şi de târg sunt oferite de partenerii hotelieri ai turoperatorului. Astfel, pentru insulele greceşti Samos şi Lesbos, preţurile încep de la 345 euro/persoană, adică o reducere de 30%. Pentru Antalya, reducerile de până la 60% fac ca preţurile pachetelor să înceapă de la 424 euro/persoană, iar pentru Bodrum, de la 469 euro/persoană. Pentru destinaţiile spaniole, reducerile aduc preţul vacanţelor în Mallorca de la 566 euro/persoană, iar în Gran Canaria, de la 753 euro/persoană.



Ca în fiecare an, agenţia ""Paradis Vacanţe de Vis"" va aduce la TTR oferte de vacanţă pentru litoral. Potrivit lui Aurelian Marin, director general al agenţiei, "vânzările early booking înregistrează, în acest an, o creştere de 30% faţă de 2017. Creşterea se va accentua odată cu intrarea masivă pe piaţă, începând cu sfârşitul lunii februarie, a voucherelor de vacanţă".



Orice participant la TTR va intra gratuit la târg, împreună cu familia, dacă achiziţionează un pachet de vacanţă de la standul "Paradis Vacanţe de Vis" (preţul biletelor se va reduce din factura de vacanţă).



Târgul de Turism al României este organizat de Romexpo, bianual, împreună cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, în parteneriat strategic cu Asociaţia Naţionala a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) şi cu Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC).



Programul de vizitare este, în perioada 22-24 februarie (joi-sâmbătă), între orele 10:00 şi 18:00, iar duminică, 25 februarie, între orele 10:00 şi 16:00. Biletul de intrare pentru adulţi, inclusiv studenţi, este de 10 lei/zi. Copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele instituţionalizate au intrare gratuită.

loading...