Romsilva: 15.451 de hectare împădurite şi 33 de milioane de puieţi plantaţi, în 2017

Programul anual de regenerare a pădurilor de stat administrate de Romsilva a fost de 14.252 de hectare, din care 8.721 de hectare regenerări naturale şi 5.531 de hectare regenerări artificiale, prin împăduriri.



Dintre cele 15.451 de hectare realizate anul trecut, 9.462 de hectare au fost regenerări naturale, cu 741 de hectare peste programul anual, iar 5.989 de hectare regenerări artificiale, în creştere cu 458 de hectare.



"În campania de primăvară, Romsilva a regenerat 11.612 de hectare de pădure din fondul forestier de stat, înregistrându-se un plus de 900 de hectare faţă de suprafaţa planificată iniţial pentru lucrări de regenerare, de 10.712 hectare. În toamnă, la regenerările naturale, în judeţul Dâmboviţa s-a înregistrat cea mai mare depăşire a programului anual, cu 112 hectare, urmat de judeţul Constanţa, cu 90 de hectare, şi Suceava, cu 72 de hectare. La regenerările artificiale, în judeţul Iaşi s-a înregistrat un plus de 62 de hectare, urmat de judeţele Brăila, cu 50 de hectare, şi Suceava, cu 32 de hectare. În plus, pe lângă regenerările naturale şi artificiale, au fost realizate ţi lucrări de completări în plantaţii pe 3.079 de hectare, cu o depăşire de 490 de hectare faţă de programul anual", se arată în datele de bilanţ ale regiei.



Pe de altă parte, anul trecut, Romsilva a identificat şi a propus pentru a fi incluse în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine 3.840,4 hectare de păduri de stat, care se adaugă celor 9.983 de hectare deja înscrise în catalog în cursul anului trecut. Din acestea, 2.996,38 de hectare sunt păduri virgine şi 844 de hectare păduri cvasivirgine.



"Cele mai multe, 1.757,7 hectare de păduri virgine, au fost identificate la Ocolul Silvic Arpaşu din judeţul Sibiu, 1.063 de hectare la Ocolul Silvic Strâmbu Băiuşi din judeţul Maramureş şi 633,2 hectare de păduri cvasivirgine în raza ocoalelor silvice Groşii Ţibleşului, Mara şi Strâmbu Băiuţi. Alte 24.341,3 hectare valoroase de fag din pădurile de stat au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO, într-un demers comun cu Ministerul Apelor şi Pădurilor şi organizaţiile de mediu WWF România şi Greenpeace România", potrivit datelor Romsilva.



RNP administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de aproape 850.000 de hectare, din care 580.000 sunt păduri. Din acestea, aproape 175.000 de hectare de pădure sunt incluse în zone de protecţie strictă sau integrală.



Suprafaţa cuprinsă în zonele de protecţie a crescut cu aproximativ 17.500 de hectare în 2016, iar anul trecut cu peste 2.200 de hectare, Romsilva depunând eforturi pentru creşterea zonelor de non-intervenţie în parcurile naţionale şi naturale, pe baze fundamentate.



Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare fond forestier aflat în proprietatea publică a statului, aproximativ 47% din totalul fondului forestier naţional.

