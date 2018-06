Rudel Obreja, despre condamnarea în Gala Bute: 'Voi respecta decizia chiar dacă nu o accept, e o mare mişelie'

"Este o decizie pe care trebuie să o respect, chiar dacă nu o accept, pentru că este o mare mişelie. Dar dacă asta este decizia, eu o respect pentru că asta trebuie să fac", a declarat Obreja.

Întrebat de jurnalişti dacă regretă că nu a plecat din ţară, aşa cum a făcut Elena Udrea, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box a răspuns: "Am fost plecat din ţară şi m-am întors pentru că am aici copiii, familia, aici este viaţa mea. Am făcut multe pentru ţara asta şi voi mai face. Se pare că cine face lucruri pentru ţară este ostracizat".





Fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea - aflată în Costa Rica - a fost condamnată marţi de instanţa supremă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul "Gala Bute", iar Rudel Obreja a primt cinci ani de închisoare. Decizia este definitivă.

Sursa: News.ro, Observator

Tag-uri:

loading...