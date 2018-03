Sălaj: Bădăcin, prima localitate din judeţ care semnează Declaraţia de Unire cu Republica Moldova

Adunarea Generală a satului Bădăcin a semnat recent o "Declaraţie de Unire" simbolică, în care se arată că românii nu pot sărbători Centenarul Marii Uniri fără o parte din teritoriile pe care România le avea în 1918.



"Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea ţării în anul centenar 2018. Generaţia de azi are datoria morală de a lupta pentru aceleaşi idealuri apărate cu preţul vieţii lor de înaintaşii noştri. Poporul român nu poate sărbători Centenarul Unirii 2018 despărţit şi fără o parte din teritoriile româneşti care au făcut obiectul marii sărbători de la Alba Iulia în 1918. O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc în aceleaşi condiţii din 1918. Fraţi ai aceleiaşi familii. (...) Prin prezenta Declaraţie ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova/ Basarabia şi din România, de a lupta împreună pentru recunoaşterea valabilităţii actului Unirii, citit de bistriţeanul Iuliu Hossu la 1 Decembrie 1918. Ne exprimăm dorinţa de a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri 1918-2018, împreună, ca fraţi, şi fără ca pământul românesc să aibă graniţă la Prut", se arată în Declaraţia semnată de Adunarea Generală a satului Bădăcin.



Părintele paroh greco-catolic de Bădăcin, Cristian Borz, precizează că documentul menţionat nu are valoare juridică.



"Documentul semnat de noi nu are niciun fel de încărcătură juridică, el este pur şi simplu un act de solidaritate cu cele peste 60 de primării din Republica Moldova care au semnat deja Declaraţia de Unire cu România. Ne dorim să sărbătorim împreună cu fraţii de peste Prut Anul Centenarului, acesta fiind motiv de sărbătoare a românilor de pretutindeni. Pentru noi, cei din Bădăcin, semnarea acestui act are o încărcătură cu atât mai mare cu cât Iuliu Maniu şi-a dorit ca toţi românii să trăiască într-o Românie întregită. Aici e locul unde Iuliu Maniu obişnuia să se retragă şi să se întâlnească cu ceilalţi artizani, pentru a pune la cale făptuirea Marii Uniri", spune, într-o informare de presă, Cristian Borz.



Avocatului Vasile Gil, din Baroul Bucureşti, este autorul unei scrisori deschise prin care propune semnarea unei Declaraţii de Unire simbolică, în semn de răspuns la votul celor peste 60 de localităţi din Republica Moldova.



"Se cere gândul şi fapta noastră şi nu este moment mai prielnic să pornim pe acest drum decât în anul Centenar al Marii Uniri. Niciun gând bun, nicio acţiune frumoasă, nicio vorbă de suflet şi nicio alinare nu sunt de prisos întru reunirea spirituală a poporului român şi nu avem altă cale de a răspunde cu cea mai mare căldură sufletească iniţiativei românilor şi autorităţilor locale de peste Prut decât însuşindu-ne declaraţia lor de unire şi rostind la rândul nostru Unirea. (...) Haideţi să întâmpinăm Centenarul Marii Uniri aşa cum şi-au imaginat şi au sperat înaintaşii noştri că vom fi la 100 de ani de la opera lor: ca fraţii, uniţi în cuget şi simţiri, mândri că suntem români şi dornici de a păstra pentru milenii glia, cultura, limba şi simţirea românească", precizează Vasile Gil.

