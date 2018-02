Scăderi masive pe Wall Street. Declin şi pe pieţele din Asia

Cotaţiile intraday au înregistrat cea mai mare cădere din istoria Bursei de la New York: 1.600 de puncte.

Cotatiile futures ale actiunilor de pe Wall Street au cazut cu trei procente peste noapte pe pietele asiatice, transmite Reuters. investitorii se tem ca inflatia in crestere din Statele Unite ar putea duce la un ritm mai rapid de crestere a dobanzilor, afectand perspectiva optimista privind profiturile companiilor, noteaza sursa citata.

MSCI, indicele bursier pentru actiunile din zona Asia-Pacific (cu exceptia Japoniei) a pierdut 4,3 procente, cea mai mare corectie de dupa august 2015, cand a avut loc socul devalorizarii yuanului. MSCI a intrat in zona rosie pentru prima oara in acest an.

Nikkei (indicele bursei japoneze) a cazut cu 6,8%, pana aproape de minimele ultimeloor patru luni, bursa din Taiwan a pierdut 5,5 procente iar indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut cu 4,9 procente.

Şi indicele bursei din Dubai a scăzut cu 2,5%, iar cel din Abu Dhabi cu 1,5%.

