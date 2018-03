Scandal cu aluzii sexuale la Primăria Capitalei. Firea amenință cu dezvăluiri: "Am lista cu iubiții"

Ședința de miercuri din Consiliul general al Primăriei Capitalei s-a lăsat cu un scandal monstru. Gabriela Firea a declarat că va face publică "lista" cu rudele, iubiții, amantele din primărie ai consilierilor PNL.

"Voi face publică lista cu toate rudele dvs, domnule consilier general, cu prietenii colegilor dvs... Avem lista completă cu toate. Rudele, cunoștințele, prietenii, vecinii, iubiții, puncte puncte, ai celor de la PNL, PDL, acești consilieri care se opun, dar rudele și prietenii lor câștigă bani grei de la Primărie", a declarat Gabriela Firea în ședința de consiliu general.

Acuzațiile lui Firea vin după ce presa a scris că directorii din companiile înființate la primăria Capitalei au susținere politică.

În replică, consilierul PNL Ciprian Ciucu, vizat de acuzațiile Gabrielei Firea, spune că nu are "schelete în dulap" și că nu a avut nicio legătură cu primăria până nu a fost votat în Consiliul General.

"De la tribuna Consiliului General, în fața presei, în fața bucureștenilor, Primarul General m-a acuzat că aș avea "rude, prieteni, vecini, iubite..." care au avut/au contracte cu PMB! Și că de aceea mă opun firmelor domniei sale.

Aste este o calomnie și o minciună sfruntată! Nu am avut nicio legătură cu primăria până am fost votat în Consiliul General. Nu am schelete în dulap, sunt curat. Asta e problema ei și recurge la minciuni, inițiază știri false.

