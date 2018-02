Scandalul din PNL ia amploare. Săftoiu îl acuză pe Orban: "Nu-i diferenţă între PSD şi PNL. Jale!"

Potrivit acesteia, după cum arată voturile de ieri, PNL demonstrează că nu e mai prejos decât PSD în ceea ce priveşte împărţitul funcţiilor.

Criticile sale vin, după ce ieri, Raluca Turcan a rămas liderul deputaţilor liberali, fiind realeasă de conducerea partidului cu 47 de voturi, în vreme ce contracandidata sa, Adriana Săftoiu, a obţinut doar 12. Totodată, Săftoiu a făcut referire şi la Daniel Zamfir, cel care a fost înlocuit de la şefia Comisiei Economice.

Iată postarea Adrianei Săftoiu:

"....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat ( la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta sefului. Se repeta si se repeta istoria!"

Mai mult, Săftoiu mai spune că atitudinea la care apelează actuala conducere a PNL e similară cu cea din PSD, unde Liviu Dragnea decide cine primeşte funcţii şi cine nu.

"Sper ca multi sa se abtina sa il mai atace pe Dragnea cu argumentul ca isi pune in functii doar supusii. Nici o diferenta! Conform unui coleg, "sustinestem" ce vrea conducerea. Nu e tristete, e jale mare! Iar cea mai mare dezamagire a mea a fost lipsa de demnitate. Sa vina 22 sa iti spuna ca te au votat, cand la numaratoare au fost 12?

Da, aveti dreptate cand nu vedeti diferenta!", a mai scris aceasta.

