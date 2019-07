Scenarii-bombă pentru prezidenţiale. Cozmin Gușă: Dăncilă face culoar pentru candidatul USR-PLUS

Consultantul politic Cozmin Gușă susține că în laboratoare este gândit un scenariu prin care PSD să vină cu un candidat slab, candidat care să favorizeze alianța USR-PLUS pentru a intra în turul II la prezidențiale.

"În urma ultimelor evenimente din USR, respectiv PSD sunt câteva concluzii clare pe care le-aș puncta:

1. Scenariul Laura Codruța Kovesi candidat la prezidențiale este încă viu. Ce vreau să spun? În mod evident, pentru că ieri nu s-a produs acel dublu congres, urmat de congresul comun USR-PLUS, care să stabilească fie candidatul, fie tandemul care candidează la prezidențiale, această amânare a celor de la PLUS îmi sugerează mie un joc de așteptare pentru a vedea dacă Laura Codruța Kovesi va fi nominalizată sau nu la șefia Parchetului European. Dacă va fi nominalizată, atunci jocul se va face între Barna și Cioloș, cu această idee de președinte-premier, o idee proastă după părerea mea, pentru că nu mai merge încă o dată leapșa pe care ne-au vândut-o la europarlamentare, că dacă vor fi votați ei sau PNL, împreună vor schimba Guvernul Dăncilă. În schimb, dacă Kovesi nu va fi nominalizată la șefia Parchetului European, atunci jocul care îl are la butoane pe Florian Coldea poate să o aducă în postura de candidat la prezidențiale pe Laura Codruța Kovesi, urmând ca unul dintre cei doi, Barna sau Cioloș să fie candidați la funcția de prim-ministru. Mie mi se pare un joc clar al acestui grup, care, atenție, este un grup clar anti-Iohannis. Fiecare dintre ei, Coldea și Kovesi îi reproșează, chiar dacă nu pe față, îi reproșează președintelui că s-a descotorosit prea ușor de ei.

2. Este evident că un candidat slab din partea PSD favorizează accederea în turul II al alianței USR-PLUS. Un candidat de genul Viorica Vasilica Dăncilă, ce să mai vorbim de Orlando Teodorovici sau alții, va genera un scor foarte, foarte slab al PSD. Practic, este un scenariu pe care PSD îl joacă în orb, dar dacă ne uităm la cât intelligence este în jurul Vioricăi Dăncilă s-ar putea ca asta să fie plănuită încât să facă culoar pentru candidatul USR-PLUS, care să se bată în finală cu Iohannis și nu e greu de ghicit că Iohannis poate să fie învins destul de ușor, dar sigur că, pe cale de consecință și PSD va fi spulberat, dacă își permite un astfel de joc să nu intre în turul II, atunci PSD va fi spulberat de la guvernare, iar în perspectiva alegerilor locale și parlamentare, PSD poate ajunge un partid de maxim 12-15%.

3. Dacă Klaus Iohannis nu pricepe că nu-i este sufiecient PNL pentru a se duce în turul II, practic va avea mari proleme de calificare și mari probleme pentru a câștiga. PNL nu-i furnizează nici lideri cu notorietate, nici o plajă electorală suficient de mare pentru un președinte care nu are realizări în mandat. Klaus Iohannis nu a făcut rău, dar nici nu a făcut lucruri bune în mandatul său și pentru un președinte care vrea să-ți reînnoiască mandatul va intra într-o zonă de decontare, care îl va băga într-o defensivă puternică. Singurul vector din interiorul PNL care l-ar putea sprijini este Rareș Bogdan, numai că scorul lui Rareș Bogdan este format din electorii lui Klaus Iohannis, plus ce mai are de la Realitatea TV. Lui Iohannis îi trebuie electori din alte zone, din alte pături", a declarat Cozmin Gușă, pentru STIRIPESURSE.RO.

