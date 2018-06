Şedinţă de urgenţă, astăzi, la PSD, după ce Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare

Liviu Dragnea a fost condamnat, joi, în dosarul "Bombonica": 3 ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru infracţiunea de instigare la abuz în serviciu, şi achitare pentru acuzaţia de fals. Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, scapă de închisoare, fiind sancţionată doar cu amendă de 1.000 de lei.

Totodată, alţi nouă oameni au primit deja condamnări la închisoare cu executare sau suspendare. Decizia este dată de Curtea Supremă, în prima instanță, după ce a amânat, deja, de două ori, verdictul. Așadar, decizia nu este definitivă. DNA a cerut ca liderul social-democraţilor să primească şapte ani şi jumătate de detenţie, în timp ce Liviu Dragnea miza pe achitare.

DNA a cerut 7 ani de închisoare. Dragnea spera la achitare

"DNA pentru mine vrea pe viaţă. Pentru mine şi alţi lideri politici. Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile", spunea, pe 15 mai, Liviu Dragnea. Procurorii DNA au altă variantă în ceea ce privește soarta lui Liviu Dragnea. Anchetatorii au cerut șapte ani și jumătate de închisoare.

Sentința, dată de judecătorii care l-au achitat pe Tăriceanu

Completul care judeca dosarul lui Dragnea este format din trei judecatori: Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cazul este in faza de fond a procesului, iar decizia pe care o vor da magistratii poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte. Procesul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman este pe rolul Inaltei Curti din 15 iulie 2016 si a avut 15 termene de judecata. Inalta Curte a amanat de doua ori pronuntarea in acest caz.

PSD, mesaje de susținere pentru Liviu Dragnea

În schimb, la doar câteva ore de la sentință, PSD a transmis mesaje de susţinere la unison pentru Liviu Dragnea, după ce şeful PSD a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Lideri de partid, miniştri, parlamentari, toţi au spus că decizia este nedreaptă și că ei sunt alături de Liviu Dragnea. Mai mult, Viorica Dăncilă a transmis că cei care îi cer demisia lui Liviu Dragnea încalcă Constituţia. Lia Olguța Vasilscu a spus că nu ”sângerează doar Liviu Dragnea, ci întreg partidul”, iar Carmen Dan susține că cel mai bine este să ”taci inteligent”. La fel, mesaje de susținere a dat și organizația de femei a PSD, dar și președinții PSD din zona de nord-vest. Pe de altă parte, deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, cunoscut şi ca " deputatul Mitralieră", recunoaşte că a doua condamnare pentru Liviu Dragnea este o decizie "dureroasă", iar lucrurile în PSD nu stau deloc bine. Şi senatorul Ecaterina Andronescu a comentat că este o pedepsa grea, pe care "nici duşmanilor nu le-o doreşte". Ministrul Sănătății Sorina Pintea a afirmat că judecătorii au pus în balanță oameni și nu fapte.

