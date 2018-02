Senatul a votat superimunitatea pentru judecătorii Curții Constituționale

Proiectul, initiat de deputatul Adnagi Slavoliub (minoritati), a fost votat in forma in care a trecut de Camera Deputatilor, cu 81 voturi pentru, 4 abtineri, 19 voturi impotriva."Prin aceasta lege urmeaza sa cream superimunitati pentru judecatorul CCR care devine aproape imposibil de urmarit penal, arestat preventiv sau judecat. Cream o discriminare fata de judecatorul de drept comun. Mai mult, judecatorul constitutional trimis in judecata va putea sa faca parte din complet, in timp ce judecatorul de drept comun este suspendat de drept. Apreciem ca aceasta discriminare nu trebuie sa existe.O alta curiozitate este faptul ca un judecator numit pe rest de mandat poate fi numit pentru un nou mandat. Se ajunge la doua mandate consecutive desi Constitutie interzice acest lucru", a afirmat senatorul USR George Dirca, singurul care a luat cuvantul la dezbaterile pe acest proiect legislativ.Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Mariana Mot, care a reprezentat Guvernul, a declarat ca "Apreciem ca oportunitatea amendamentelor admise este la latitudinea Parlamentului."Proiectul propune modificarea art. 66 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale:"(1)Judecatorii Curtii nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata penala decat cu incuviintarea plenului Curtii Constitutionale, la cererea ministrului justitiei, sesizat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.(2) Incuviintarea prevazuta la alin 1 se da cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor Curtii Constitutionale, dupa ascultarea judecatorului in cauza.(3) Pentru infractiuni savarsite de judecatorii Curtii, urmarirea penala si trimiterea in judecata se fac numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie.(4) In caz de infractiune flagranta, judecatorii Curtii pot fi retinuti si supusi perchezitiei, ministrul justitiei informandu-l de indata pe presedintele Curtii Constitutionale.(5) Judecatorul trimis in judecata penala poate fi suspendat prin decizia plenului Curtii Constitutionale, adoptata cu votul a doua treimi din membrii Curtii. In cazul unei decizii de achitare, suspendarea inceteaza, iar in cazul unei decizii definitive de condamnare, mandatul de judecator al Curtii inceteaza de drept."Totodata, se propune si modificare art. 68:"Judecatorul care a fost numit pentru restul de mandat al unul alt judecator va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani".De asemenea, proiectul prevede ca "Dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost numit, judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen."