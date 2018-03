Sentinţă definitivă pentru Ludovic Orban. Şeful PNL scapă de pedeapsa cu închisoare cerută de DNA

Decizia pronunţată luni de instanţa supremă este definitivă, fiind menţinută astfel decizia luată în 31 ianuarie 2017 de un complet de trei judecători al instanţei supreme.

"Mă consider nevinovat. Nu am abuzat de influenţa politică. Nu am făcut nici cea mai mică aluzie la această funcţie. Nu am avut niciun moment intenţia de a beneficia de finanţare ilegală. Nu e Biblia aici, dar v-am jurat. Am încredere în capacitatea dumneavoastră de a judeca", le-a spus Ludovic Orban judecătorilor, la ultimul termen al procesului, din 19 februarie, de la completul de cinci judecători al ICCJ.

La rândul său, procurorul DNA a cerut instanţei condamnarea liderului PNL la un an închisoare cu executare, susţinând că s-a folosit de funcţia pe care o avea în PNL pentru a obţine foloase necuvenite, iar înregistrările ambientale completează denunţul depus împotriva lui de către omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

Liderul PNL spunea că are încredere în completul de judecată şi în faptul că în România există domnia legii. El a mai spus că nu are niciun motiv să creadă că poate fi modificată decizia de achitare pronunţată de instanţa de fond.

