Şerban Nicolae: „Ameninţarea lui Jean-Claude Juncker, ridicolă şi uşor etilică”

„Am văzut nişte păreri personale, am văzut pe un domn care este preşedintele Comisiei Europene care exprima nişte temeri personale, care ne dădea un fel de ameninţări să modificăm legile conform deciziilor CCR. Probabil că nimeni nu i-a spus că ameninţarea este ridicolă şi uşor etilică în condiţiile în care toate deciziile CCR sunt luate în considerare de Parlament şi întotdeauna sunt puse în acord proiectele legislative cu deciziile Curţii - nu de grija MCV, nu de grija aderării la Schengen, ci pentru că aşa scrie în Constituţia României încă din 1991”, a spus Şerban Nicolae.

Întrebat dacă el consideră că ce a spus Juncker reprezintă o îngrijorare personală şi nu exprimă părerea Comisiei Europene, Şerban Nicolae a răspuns: „Nu, este o părere ridicolă pentru că, din punctul meu de vedere, să spui că Parlamentul trebuie să respecte Constituţia României e şi redundant şi în general este jenant”.

"Statul de drept a făcut progrese remarcabile în România şi se află în stadiu acceptabil. Nu vom accepta ca România să facă paşi înapoi. Trebuie să fie un progres ireversibil şi am încredere în sistemul judiciar din Romania. Am luat la cunoştinţă de faptul ca am fost dezinformat, dar vă anunţ că sunt bine informat în ceea ce priveste deciziile privind statul de drept", a declarat miercuri Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.

Acesta a mai spus că sistemul judiciar funcţionează în România, dar a atras atenţia asupra modificărilor aduse în Parlament legilor Justiţiei.

"Sistemul judiciar din România funcţionează şi nu putem spune acest lucru despre toate statele membre. Dacă legile vor fi adoptate aşa cum se are în vedere de către Parlament, atunci discuţiile despre Mecanismul de Verificare şi aderarea la Spaţiul Schengen se vor pune în alţi termeni", a mai spus Juncker.

Preşedintele Comisiei Europene a afirmat că aşteaptă deciziile Curţii Constituţionale pe marginea legilor justiţiei şi "dacă totul merge bine să ne gândim la Schengen", afirmând că românii nu trebuie trataţi ca cetăţeni de mâna a doua.

