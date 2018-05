Serghei Lavrov: Situaţia mondială, tot mai tensionată din cauza SUA şi a aliaţilor lor

'Evident, situaţia în lume devine, din păcate, tot mai tensionată şi mai puţin previzibilă. Noi am afirmat în repetate rânduri că această stare de lucruri este în primul rând rezultatul acţiunilor unilaterale neîncetate din partea SUA şi a unor state occidentale pe care acestea şi le-au subordonat', a afirmat Lavrov.



În consecinţă, în opinia sa, se creează o situaţie când 'preţul unui bluf sau al unei greşeli poate deveni unul global'.



Rusia, a spus Lavrov, şi-ar dori să se bazeze pe bunul simţ al statelor occidentale. 'Dar acest "bun simţ" implică capacitatea liderilor Occidentului să acţioneze în mod responsabil şi previzibil, să respecte cu stricteţe legislaţia internaţională în baza Cartei ONU', a afirmat ministrul de externe rus, adăugând că Moscova se vede în situaţia de a pune la îndoială această capacitate în ultimul timp.



Dimpotrivă, consideră Serghei Lavrov, Rusia, în această situaţie, acţionează ca un stat responsabil, care nu îşi foloseşte avantajele în detrimentul altora şi încearcă să nu permită o alunecare a vieţii internaţionale spre confruntare, notează TASS.



'Am spus în repetate rânduri că apreciem pozitiv afirmaţiile preşedintelui (american) Donald Trump cu privire la dorinţa de a stabili un dialog normal între ţările noastre', a subliniat ministrul rus, menţionând că Moscova este pregătită să parcurgă partea sa de drum pentru a depăşi impasul din relaţiile dintre Rusia şi SUA în care le-a adus fostul preşedinte american Barack Obama.



Deocamdată, 'relaţiile ruso-americane continuă să se deterioreze', a constatat şeful diplomaţiei ruse, care explică aceasta prin faptul că impulsurile pozitive venite din partea actualului preşedinte american sunt reduse la zero de establishment-ul de la Washington cuprins de rusofobie, care prezintă Rusia ca pe o ameninţare şi pledează pentru 'descurajarea' ei pe calea sancţiunilor sau prin alte instrumente de presiune.



Toate acestea sunt generate de dezacordurile politice interne din SUA şi nu au nimic de-a face cu realitatea, susţine Lavrov în interviul acordat pentru Panorama, din care agenţia TASS a publicat joi unele fragmente.



În acest context, ministrul rus a menţionat că interacţiunea ruso-americană în chestiuni ale agendei globale 'stagnează, în timp ce mulţi de la Washington continuă să se scufunde în rusofobie'.



'Aceasta afectează situaţia din lume, unde s-au acumulat prea multe probleme, care pur şi simplu nu pot fi rezolvate fără cooperarea dintre Rusia şi Statele Unite', susţine Lavrov, exprimându-şi speranţa că 'bunul simţ va prevala în cele din urmă pe coridoarele puterii de la Washington'.



'Vrem să stabilim relaţii normale, previzibile - de prietenie, dacă vreţi - cu SUA, dar nu cu preţul unui târg cu principiile şi interesele naţionale ale Federaţiei Ruse', a concluzionat Lavrov, potrivit TASS.

