Simona Halep A CÂȘTIGAT Roland Garros, primul turneu de Mare Șlem din carieră

Un început destul de slab al Simonei a permis americancei să câştige primul set cu 6 – 3 după 42 de minute. În cel de-al doilea set jucătoarea româncă a atacat mai mult câştigând patru game-uri succesive, însă scorul a devenit destul de rapid 4 – 4. Totuşi, Simona Halep a reuşit să învingă cu 6 – 4. Setul decisiv a început cu dominarea numărului 1 mondial care a ajuns destul de repede la 4 – 0, cu cel mai frumos punct jucat în al patrulea game după o defensivă superbă a jucătoarei din România. A urmat un sec 5 - 0. Victoria Simonei Halep a venit după un al treilea set câştigat entuziasmant cu 6 – 1!

Aflată pe prima poziţie în clasamentul mondial WTA, Simona Halep a câştigat înaintea acestei finale de alte cinci ori în meciurile cu numărul 10 în topul feminin, Sloane Stephens.

Până la finala de la ediţia din acest an a turneului de la Roland Garros, Simona Halep a câştigat în 2013 turneele de la Nürnberg, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, în 2014 pe cele de la Doha şi Bucureşti, în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, în 2016 Madrid, Montréal şi din nou Bucureşti, în 2017, Madrid şi, în acest an, Shenzhen.

Ea a fost finalistă în 2014 la Madrid şi Roland Garros, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, în 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing şi în acest an la Australian Open şi Roma.

În întreaga sa carieră, constănţeanca a câştigat, doar din tenis, 23.494,071 euro, în acest an intrându-i în cont 2.758.056 euro. După finala de la Roland Garros, la aceste sume se vor adăuga încă 2,2 milioane de euro.

Tag-uri:

loading...