Siria: Avioane rusești, foarte aproape de nave americane!

Dupa cum scrie Hurriyet, distrugatorul US Navy s-a apropiat la mai putin de 100 kilometri de orasul sirian Tartus, unde se afla o baza militara a Rusiei.

Ulterior, Pentagonul a dezmintit informatia ziarului turc, refuzand, totodata, sa dezvaluie unde se afla distrugatorul Donald Cook. Wall Street Journal a anuntat, pe de alta parte, ca SUA au trimis spre Siria doua nave de lupta care, in orice moment, pot lansa un atac cu rachete.

Potrivit publicatiei aemricane, distrugatorului american i s-ar putea alatura USS Porter. "SUA dispune deja in estul Mediteranei de USS Donald Cook, de unde poate participa la un orice operatiune impotriva Siriei. Al doilea, USS Porter, ar putea ajunge in zona in cateva zile", a precizat ESJ.

