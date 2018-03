Socrul lui Sebastian Ghiţă, alături de care a fost pozată Kovesi în casa ginerelui său: Am mâncat şi băut la aceeaşi masă

"M-a durut această negare a Codruţei Kovesi. Mă bucur că pot să confirm că Laura Codruţa Kovesi este în fotografie. M-am întâlnit o singură dată cu Laura Codruţa. Era chiar fiică-mea lângă mine, era o petrecere. Trebuie retinut felul în care a venit la această petrecere, a venit de bună voie, a rămas de la început până la sfârşit. Relatia cu Sebastian era evident de prietenie, râdeau, povesteau lucruri comune. Era ziua lui Sebastian, nu stiu dacă i-a adus cadou. Cred ca era în urmă cu vreo cinci ani, 2012-2013. S-a făcut o poza, probabil s-au făcut şi mai multe. Nu am stat special pentru poza, probabil că ştia că e fotografiată. Am vorbit, ne-am salutat, am dat mâna la venire, la plecare. Am fost la aceeaşi masă, am băut aceeaşi băutură, să vina acum şi să nege o asemenea realitate înseamnă că are probleme de memorie", a mai explicat Dumitru Cârstea la România TV, cel identificat ca un om cu părul cărunt de către jurnalistul Ion Cristoiu în fotografia prezentată de Sebastian Ghiţă.

Fostul politician a mai declarat că fotografia cu Laura Codruţa Kovesi pe care i-a prezentat-o lui Ion Cristoiu este un cadru dintr-o filmare, pe care urmează să o facă publică curând.

"Înalți oficiali din statul român apar în acea poză, dar nu cred că vor depune mărturie. Sunt din serviciile secrete. Poza e un stop-cadru de pe un film. Nu e singurul filmuleț, nu sunt singura persoană care are poze, filmulețe. Filmulețul nu e în telefonul meu. Suntem mai mulți care știm că doamna Kovesi minte. Din diverse rațiuni ne uităm cum minte o țară întreagă, cum minte CSM", a declarat Sebastian Ghiță la Antena 3.

Tag-uri:

loading...