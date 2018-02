Sorina Pintea, despre Spitalul de Arși: Voi face propria anchetă!

"Deocamdată n-aş putea să vă dau o soluţie, nu am în acest moment o soluţie pentru că mâine voi face nişte evaluări mai complete şi va trebui de comun acord să găsim soluţii, cu cei de la spital, cu cei de la Casa de Asigurări de Sănătate, cu Ministerul Sănătăţii în primul rând. Dar întreb eu, dacă în Spitalul de Arşi, cât timp a fost închisă Terapia Intensivă, nu s-a tratat niciun mare ars atunci de ce spitalul a beneficiat de programul terapie intensivă pentru arşi? Pot să pun şi eu întrebări. Voi face propria anchetă pentru că am condus un spital şi ştiu cum să verific (...), pentru că nu e vorba de un control, e vorba de o evaluare, trebuie să-mi fac o imagine, ca să pot propune soluţii. De asemenea, trebuie să am date concrete ca să pot propune soluţii autorităţilor, până la urmă va fi o chestiune pe care va trebui să o rezolvăm împreună. Dar să presupunem că mâine plătim toate datoriile spitalului, ce facem mai departe? Pentru că analizând situaţia, mi-am dat seama că lucrurile vor evolua la fel. Nu se va întâmpla nimic", a declarat ministrul Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a menţionat că banii din programul pentru mari arşi al ministerului vor fi repartizaţi spitalelor în funcţie de adresabilitate, acolo unde se tratează pacienţii.

"Avem la Ministerul Sănătăţii un program pentru mari arşi care are un buget de un milion de lei şi pe care urmează să-l repartizăm în funcţie de adresabilitatea fiecărui spital. Adică să dăm bani acolo unde se tratează pacienţii. (...) Şi acolo (la Floreasca n.red.) vom da bani pentru marii arşi. Repet, din acest buget, poate nu este cât l-am fi dorit, dar eu cred că gestionat eficient poate să ne aducă beneficii, pacienţilor, pentru că pentru asta avem aceşti bani", a mai spus Sorina Pintea.

