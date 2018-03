Sorina Pintea: Sănătatea înseamnă şi curăţenie; sunt spitale unde nu prea se pune accent pe respectarea regulilor de igienă

"Ştiţi cu toţii - sănătatea înseamnă şi curăţenie. Un sistem medical performant presupune, pe lângă specialişti foarte buni, pe lângă echipamente medicale de înaltă performanţă, şi respectarea regulilor de igienă, într-un act medical acordat în condiţii de siguranţă atât pentru pacient, cât şi pentru personalul medical. Avem reguli, foarte multe reguli în sistem, numai că ele trebuie şi respectate. (...) Am constatat că sunt multe spitale unde nu prea se pune accent pe respectarea regulilor. Vreau să vă spun din experienţa mea, în calitate de manager de spital, că această curăţenie în spitale nu este direct proporţională cu fondurile. Şi pentru că suntem multe femei - ştiţi este ca o bună gospodină care, chiar dacă nu are bani să cumpere cea mai scumpă mobilă, cele mai scumpe covoare, poate să facă din locuinţa sa un loc primitor", a spus ministrul, cu prilejul evenimentului "Romanian Hand Hygiene Day 2018".



Sorina Pintea a afirmat că, potrivit unui raport ECDC în România, infecţiile asociate asistenţei medicale sunt subraportate.



"România, conform statisticilor, la un număr de pacienţi care ies din spital are doar 1,4% infecţii asociate actului medical faţă de Germania care are 3,5%, Danemarca - ţară care are 5,3%, Belgia - 6,3%. (...) Concluzia finală a raportului totuşi o voi citi. Nivelurile actuale de rezistenţă antimicrobiană din România sunt îngrijorătoare. Este un raport ECDC. Este un raport care scoate în evidenţă toate problemele pe care le are sistemul medical din România în acest moment din acest punct de vedere", a menţionat reprezentantul MS.



Pintea a mai spus că vor fi schimbaţi indicatorii de performanţă în cazul managerilor în ceea ce priveşte infecţiile asociate actului medical.



"Îmi veţi spune probabil managerii de spitale: ştiţi, dar suntem sancţionaţi în funcţie de câte infecţii asociate actului medical raportăm. Sigur, vom schimba aceşti indicatori de performanţă, dar nu într-o lună, poate într-un an, pentru că nu putem compara performanţa unui manager de la Spitalul din Borşa cu Spitalul Floreasca din Bucureşti. Va trebui să analizăm foarte bine. Aceşti indicatori vor fi bine structuraţi, astfel încât să reflecte cu adevărat munca noastră, a tuturor", a mai arătat demnitarul.

