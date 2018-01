Surprize în noul Guvern. Gabriela Firea: La Ministerul Sănătăţii, o vom susține pe Rodica Nassar

Gabriela Firea a spus că o va susține, alături de primarii de sector pe Rodica Nassar, pentru funcția de ministru al Sănătății.

"Nu am ce să-i reproșez domnului Florian Bodog, am colaborat bine cu el. Nu am ce să-i reproșez vis-a-vis de gestionarea celor 19 spitale din București. Cu toate acestea, noi o vom susține pe doamna Rodica Nassar. Ne-am dori ca ea, care este președintele sector doi București să ocupe această poziție, prin urmare o vom și propune. Sperăm doar să nu se retragă doamna Nassar. Aceasta va fi propunerea noastră. Nu insistăm foarte mult pentru a nu ajunge la tensiuni între colegi. Noi spunem ce vom propune: și pe doamna Ecaterina Andronescu la Educație și pe domnul George Ivașcu la Cultură. Îmi doresc foarte mult ca și organizațiile PSD București și Ilfov să aibă reprezentanți în Guvern, " a spus Gabriela Firea.

