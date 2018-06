Tăriceanu, lovitură pentru Dragnea în scandalul momentului: "Mi-a făcut o impresie foarte bună"

Nominalizarea lui Gabriel Vlase la șefia SIE nu i-a căzut bine lui Liviu Dragnea, spun surse apropiate PSD. Mai mult, Dragnea ar căuta soluții pentru a-l împiedica pe Vlase să devină directorul SIE.

Liderul PSD nu a fost consultat de președintele Iohannis înainte ca acesta să facă nominalizarea pentru șefia SIE, iar Dragnea nu îl vrea pe Vlase pentru a nu permite crearea unui pol de putere în interiorul partidului.

"Am confirmat că nu am ştiut (n.r. - de propunerea de numire a lui Gabriel Vlase ca şef al SIE). O să ne vedem în cadrul coaliţiei. Eu cred că domnul Vlase are experienţa necesară, pentru că a condus Comisia de supraveghere a SIE. Îl cunoaştem, e colegul nostru. E vicepreşedinte PSD al Camerei Deputaţilor. Am lucrat cu el în ultima perioadă la proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale, pentru găsi o formulă instituţională de funcţionare a acesteia după dispariţia regelui Mihai I. (...) E un om care mi-a făcut o impresie foarte bună şi cred că ar fi potrivit. Cel puţin eu nu am fost la curent şi din câte am înţeles nici preşedintele Dragnea, dar nu vreau să vorbesc în numele lui. (...) Eu cred că preşedintele (n.r. - Iohannis) şi-a dat seama că dacă ar fi venit cu o altă propunere, care să nu fie o persoană din cadrul PSD sau al Coaliţiei, nu ar fi avut niciun fel de şansă să treacă prin Parlament. (...) Eu cel puţin n-am niciun fel de rezerve şi (...) n-am nicio rezervă cu privire la loialitatea lui", a afirmat Tăriceanu duminică într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al ALDE.

Preşedintele Senatului a subliniat că deşi nu există încă un calendar al Parlamentului pentru această numire, este "o obligativitate" şi va trebui acţionat în consecinţă.

"Nu am stabilit un calendar şi nu am discutat cu domnul Dragnea. Există nişte termene în care trebuie să ne încadrăm. Şi fără îndoială e o obligativitate. Ca atare, va trebui să procedăm pe cale de consecinţă", a adăugat Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis preşedinţilor Parlamentului o scrisoare în care propune numirea lui Gabriel Vlase în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.

