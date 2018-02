Tenis: Roger Federer, noul lider al clasamentului ATP; Marius Copil, pe 73

Federer, care şi-a trecut în palmares al 97-lea titlu din carieră, a devenit, la 36 de ani şi 6 luni, cel mai vârstnic lider mondial al tenisului profesionist masculin, cu 10.105 puncte, depăşindu-l pe spaniolul Rafael Nadal (9.760 puncte), care nu a mai jucat de la Australian Open.



Copil, care a pierdut în primul tur la Rotterdam, a urcat un loc şi ocupă poziţia a 73-a, cea mai bună din carieră.



Sud-africanul Kevin Anderson, câştigătorul turneului de la New York, şi-a făcut intrarea în top 10, ajungând pe locul 9, cea mai bună clasare a sa.



La dublu, Tecău a urcat un loc şi se află pe 11, după semifinala de la Rotterdam.



Clasamentul ATP la simplu

1 (2). Roger Federer (Elveţia) 10.105 puncte

2 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.760

3 (3). Marin Cilic (Croaţia) 4.960

4 (3). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 4.635

5 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.450

6 (6). Dominic Thiem (Austria) 4.220

7 (7). David Goffin (Belgia) 3.280

8 (8). Jack Sock (SUA) 2.880

9 (11). Kevin Anderson (Africa de Sud) 2.825

10 (9). Juan Martin Del Potro (Argentina) 2.815

........................................................................

73 (74). Marius Copil 717

440 (443). Dragoş Dima 84

504 (501). Adrian Ungur 67

597 (595). Nicolae Frunză 48

616 (617). Vasile Antonescu 45

815 (814). Bogdan Borza 20

815 (814). Petru-Alexandru Luncanu 20 etc.



Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Lukasz Kubot (Polonia) 9.560 puncte

1 (1). Marcelo Melo (Brazilia) 9.560

3 (3). Henri Kontinen (Finlanda) 6.790

4 (4). John Peers (Australia) 6.790

5 (5). Mate Pavic (Croaţia) 6.190

6 (6). Oliver Marach (Austria) 6.050

7 (7). Nicolas Mahut (Franţa) 5.540

8 (9). Jamie Murray (Marea Britanie) 5.070

9 (10). Bruno Soares (Brazilia) 5.070

10 (11). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.040

11 (12). Horia Tecău 4.980

.........................................

73 (72). Florin Mergea 1.176 etc.

