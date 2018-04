Teodorovici anunță că statul vrea să creeze ”concurență în zona de pensii”

Acesta a argumentat că este „normal” ca oamenii să poată „opta în piață pentru cât mai multe variante”, adaugând că dorim să „creăm concurență în zona de pensii, noi ca stat”, astfel încât „omul să poată să aleagă”.



Teodorovici a vorbit despre un proces „total transparent” în care statul să dea toate „informațiile, cât a acumulat” un om și „să oferim randamente poate mai bune decât o face zona privată”.



„Provocând la concurență în final va avea de câștigat contribuabilul”, a pledat ministrul Finanțelor.



Moderatorul Cosmin Prelipceanu a comentat că Pilonul I de pensii nu are nu are randament. „Dacă ne uităm la ce a fost în trecut nu înseamnă că trebuie să închidem complet ușa la zona publică. Orice structură publică trebuie să fie gândită, condusă în același spirit pro-business”, a replicat Eugen Teodorovici.



Chestionat dacă se are în vedere transformarea Pilonului I de pensii în fond de investiții, ministrul a negat.



Când moderatorul l-a întrebat dacă nu poate oferi mai multe amănunte, Eugen Teodorovici a răspuns: „Și așa v-am spus foarte multe”.

