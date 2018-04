"Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-I dai celui care nu solicită. Cei care nu au făcut solicitare nu primesc mâine. Primesc când au data de salariu. Am discutat cu doamna prim-ministru şi zilele trecute şi săptămâna trecută. Am spus că vom discuta la nivelul Guvernului şi am convenit că avem un cadru legislativ pe care noi îl creăm. L-am trecut în Monitorul Oficial şi fiecare structură în parte poate da, dacă aşa a decis. Noi am consultat ministerele respective. Legea spune că, în baza Ordinului Ministerului de Finanţe, între 5 şi 15 aprilie se pot da salariile şi asta s-a făcut. S-a comunicat şi cine şi-a manifestat interesul este trecut în Ordinul de ministru şi publicat în Monitorul Oficial", a afirmat Eugen Teodorovici la Parlament.

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat miercuri că personalul din învăţământ îşi va primi salariul pe data de 14 aprilie.

"Eu cred că nu trebuie să-i amăgim (n.r. - personalul din Educaţie), am vorbit astăzi şi cu directorul de buget-finanţe din minister, este clar că planificarea este pentru data de 14 aprilie. Deci nu există acum posibilitatea să schimbe peste noapte dacă nu s-au făcut lucrurile acestea până acum", a declarat Andronescu.

Precizarea senatorului PSD a fost determinată de o întrebare legată de faptul că cei din învăţământ nu-şi vor primi salariile înainte de sărbătorile pascale.

"Am aflat lucrurile acestea din mesajele pe care le primesc de la profesori şi fără îndoială că îmi pare rău şi este regretabil. Ce puteam să fac? Să transmit aceste mesaje către ministrul Educaţiei. Am vorbit astăzi şi cu ministrul de Finanţe, domnia sa explică faptul că Ministerul Educaţiei nu şi-a planificat plata în avans a salariilor şi este normal. Mi se pare, de la Ministerul Educaţiei ştirile sunt că programul de recalculare a salariilor nu a funcţionat şi nu au reuşit să ducă la bun sfârşit calculul salariilor pe actualele măriri", a explicat Andronescu.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Parlament, că bugetarii îşi vor primi salariile înainte de sărbătorile pascale, dar că pensiile nu vor fi distribuite în această săptămână deoarece ar fi perioada prea mare până la următoarea pensie.

”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Ea a spus că pensiile nu vor fi distribuite înainte de sărbătorile pascale.

”Pensiile nu (le vom da înainte de Paşte - n.r.) şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a adăugat premierul.

