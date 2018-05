Toader: Am cerut GRECO comunicatul privind obligativitatea recomandărilor. Nu există comunicat oficial

"Astăzi am solicitat la GRECO să transmită şi la MJ comunicatul oficial referitor la " obligativitatea" recomandărilor din recentul raport, despre care se tot vorbeşte în presă. Răspunsul primit - "Nu există un comunicat oficial însă se pare că a existat o corespondenţă electronică la nivel de secretariat", a scris, vineri seară, Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.

Reacţia ministrului Justiţiei vine după ce, în spaţiul public, a apărut o adresă GRECO privind obligativitatea recomandărilor din raportul întocmit de Grupul Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO).

Miercuri, Tudorel Toader a declarat la "Ora Guvernului" în Senat, unde a fost chemat de Opoziţie să dea explicaţii despre raportul Greco, că acesta este un document facultativ.

"Raportul GRECO, din păcate, a fost transformat într-o temă politică, mult mediatizată şi cu prea multe inexactităţi. Vă dau trei exemple. Iniţial eu am fost invitat pe 3 mai să răspund întrebărilor, a fost amânat fără ca eu să ştiu în prealabil şi nici imediat după, iar un grup parlamentar a ţinut paginile presei, spunând că ministrul se sustrage de la prezentarea în Parlament. O inexactitate pentru că eu am spus că voi veni şi voi răsounde la întrebări. În al doilea rând, am fost somat să public în ziua aceea raportul, dacă nu înseamnă că am ceva de ascuns. Această somaţie venea de la o anumită platformă, asociaţie, care a trecut prin cabinetul mMinisterului Justiţiei precum şi o doamnă al cărei nume prefer să nu-l pronunţt. Ce spune procedura GRECO. Se face vizita, se adoptă raportul, se preiau, nu se preiau observaţiile. Se face memorandum. Transmite GRECO, publicăm şi noi, ceea ce am făcut imediat. Această somare să publicăm imediat în ziua adoptării raportului, categoric a fost făcută cu rea credinţă, pentru că, potrivit procedurii nu ai cum să public imediat. În al treilea rând, un reprezentat al Opoziţiei mă întreba când vreţi să traduceţi raportul în limba română şi să-l publicaţi. El era tradus şi publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei", a afirmat Toader la tribuna Senatului.

Ministrul Justiţiei a lansat şi un îndemn către Opoziţie şi colegii din Senat, precizând că experţii GRECO cu care a stat de vorbă nu s-au ridicat la nivelul conţinutului raportului, ar documentul este doar unul orientativ şi facultativ.

"Am un îndemn, acela de a ne păstra demnitatea de legiferare, în acord cu specificul naţional, cu interesul naţional, respectând standardele constituţionale şi europene. Exprim speranţa faptului că raportul GRECO este opera exclusivă a experţilor GRECO, realizate pe baza unei documentări. Eu personal am stat de vorbă cu experţii GRECO, nu mi-au creat convingerea, personal, că se ridică la nivelul conţinutului acelui raport. Raportul se referă la demersurile de modificare ale legilor justiţiei, la modificarea codurilor, îndeamnă legiuitorul să se abţină de la înfiinţarea acelei secţii speciale de anchetare a magistraţilor, îndeamnă la respectarea independenţie justiţiei şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de procedura de revocare a procurorului şef al DNA, când mâine CCR va decide asupra conflictului instituţional sesizat de Guvern. Prin urmare, aceste preocupări din raportul GRECO se suprapun peste ceea ce CCR a stabilit. CCR a stabilit că înfiinţarea secţiei speciale e în acord cu Constituţia. Raportul GRECO e unul de orientare, facultativ, dar expeertul GRECO, în mod categoric, nu poate să treacă peste voinţa legiutorului naţional. Vă rog să vă uitat în deciziile CCR pe modificatea legilor justiţiei. Uitaţi-vă în deciziile respective care face fiecare referire la standardele stabilite de Comisia de la Veneţia", a completat Toader.

