Traian Băsescu s-ar putea retrage din conducerea PMP! A fost convocat Congresul Extraordinar

”Sincer cred ca mi-am atins obiectivul politic de a crea un partid nou si mi-am incheiat si misiunea politica in fruntea Partidului Miscarea Populara.In 2014 Partidul Miscarea Populara a reusit sa intre in Parlamentul European.La legislativele din 2016 Partidul Miscarea Populara a reusit sa intre in Parlamentul Romaniei .Exista o osatura sanatoasa a partidului, pe care o noua generatie de politicieni sa poate sa construiasca un partid puternic.Eu consider ca de azi, incepand cu reluarea lucrarilor Parlamentului, mi-am incheiat mandatul in functia de presedinte al PMP si voi declansa imediat procedurile de predare a stafetei catre cei care trebuie sa preia responsabilitatea evolutiei partidului.Sa avem zile bune”, a scris Traian Basescu.

