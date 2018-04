Trei ţări unite pentru a RIPOSTA faţă de atacul chimic din Siria

Preşedintele american Donald Trump nu a luat deocamdată o decizie privind o intervenţie militară în Siria şi va discuta cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cu premierul britanic Theresa May despre riposta la atacul chimic din oraşul Duma, relatează agenţia The Associated Press.