Tudor Chirilă anunţă vremuri grele după condamnarea lui Dragnea

Tudor Chirilă spune că atacul pe justiţie este "singurul program de guvernare" al PSD.

Artistul nu se aşteaptă ca Dragnea să-şi dea demisia, "nu e în logica sa morală", dar mizează pe faptul că românii vor ieşi în stradă până când vom scăpa de hoţi:

"Sentinta cu executare din prima instanta a domnului Liviu Dragnea va solidariza si mai mult penalii si coruptii, iar modificarile la codul penal si la legile justitiei vor continua virulent. Asta e singurul lor program de guvernare in timp ce in Romania ard scoli si spitalele sunt pline de bacterii. Iar singurul raspuns la incercarea lor de a ne tranforma intr-o tara de hoti este prezenta in strada. Pasnica. In toata tara, nu doar in Bucuresti. Nu vrem o tara condusa de hoti pentru hoti.

Nu ma astept ca domnul Dragnea sa-si dea demisia, nu e in logica sa morala, dar sigur e in logica celor carora le-a ajuns pana in gat de cum e condusa Romania.

Respect judecatorilor care au facut fata presiunilor incredibile si nu au mai amanat sentinta. Respect celor care se afla in strada acum protestand impotriva modificarilor care vor sa puna justitia in mana mafiei politice", a scris Chirilă pe Facebook.

