Tudose: Dacă e lăsată, Carmen Dan își va da demisia

”Şeful Poliţiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat că acel domn nu doreşte şi refuză, nu puteam să demit pe cineva şi să las Poliţia necondusă. Supărarea mea faţă de ministrul de Interne este următoarea. Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză şi mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor (Cătălin Ioniţă - n.r.) să îl întreb eu. Dialogul a fost cam așa: şi mi-a spus: .Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manifestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da", a declarat Mihai Tudose, conform Mediafax.

Premierul Mihai Tudose a amânat luarea unei decizii în legătură cu solicitarea de demitere a şefului Poliţiei Române şi a avut miercuri o discuţie cu acesta. El i-a dat termen o săptămână pentru a veni cu explicații în cazul polițistului suspect de pedofilie. Totodată, premierul a avut o discuţie cu ministrul Carmen Dan imediat după şedinţa de Guvern.

Referindu-se la cererea ministrului Dan privind demiterea şefului Serviciului Omoruri, Tudose a spus că i se pare "un pic exagerată".

"Demiterea şefului de la Omoruri, care înţeleg că este un poliţist extraordinar (...), mi se pare un pic exagerată. De ce cel de la Omoruri şi nu cel de la Circulaţie, care era şeful direct? De ce n-a plecat acasă în secunda doi un consilier al doamnei ministru, care a fost şapte ani de zile coleg de tură cu făptuitorul?", a afirmat Tudose, potrivit Agerpres.

