Tudose, despre secui: Daca steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toti vor flutura lângă steag

"Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga batul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, si anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii. Nu sunt trei mari partide, e drept ca nu trebuie ignorati, dar eu va spun foarte simplu: am transmis ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui. Cat timp canta ei acolo, la ei in curte, e una, dar din punct de vedere legal lucrurile sunt foarte clare", a declarat Mihai Tudose la Realitatea TV, citat de realitatea.net.



Porcsalmi Balint, presedintele executiv al UDMR, a reactionat dur pe Twitter: "Avand un mesaj caracteristic evului mediu, premierul Tudose a jignit si a amenintat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa nu fie de acord cu un proiect politic insa nu-i poate trimite la spanzuratoare pe cei cu care nu este de aceeasi parere."



De asemenea, pe pagina oficiala a presedintelui UDMR Kelemen Hunor a aparut un mesaj, tot al lui Porcsalmi Balint, in care i se cere lui Tudose sa isi ceara scuze public: "Declaratiile premierului Mihai Tudose din cadrul emisiunii Jocuri de Putere sunt profund iresponsabile, nedemne pentru pozitia sa. Prin mesajul sau primitiv, caracteristic evului mediu, primul ministru a jignit profund si a amenintat nevoalat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa fie sau sa nu fie de acord cu o declaratie politica sau cu un proiect politic, insa nu-i poate trimite la spanzuratoare pe cei cu care nu este de aceeasi parere. Premierul ori nu este informat ori nu a inteles nimic din propunerea Uniunii de a avea un dialog sincer cu romanii pe tema autonomiei. Ii cerem premierului sa-si retraga imediat declaratia si sa isi ceara scuze public!"



Declaratia lui Mihai Tudose a fost o reactie la rezolutia semnata luni de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PCM, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc.



